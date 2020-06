Heringsdorf schickt Urlauber aus Risikogebieten wieder nach Hause

Heringsdorf

Für 14 Urlauber aus sogenannten Corona-Hotspots war am Montag der gerade begonnene Urlaub beendet. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald und die Ordnungsbehörde der Gemeinde Heringsdorf haben die aus verschiedenen Risikogebieten eingereisten Urlauber wieder nach Hause geschickt. Darunter war auch ein Ehepaar aus Gütersloh.

Der Landkreis in Nordrhein-Westfalen ist gerade in aller Munde, weil im größten europäischen Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück schon über 800 Erkrankungen nachgewiesen wurden und die komplette restliche Belegschaft in Quarantäne gehen musste.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Der betreffende Vermieter in der Gemeinde Heringsdorf hatte sich an die geltenden Auflagen gehalten und prüfte die Herkunft der Gäste. Aufgrund der Herkunft aus einem Risikogebiet verweigerte er völlig korrekt die Aufnahme und wandte sich an die Touristeninformation. Diese meldete den Fall an die örtliche Ordnungsbehörde. Auch die Koordinierungsstelle des Landkreises wurde kontaktiert. Ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes konnte die Urlauber nachvollziehbar darüber aufklären, dass sie gegen Auflagen verstoßen.

Lob für aufmerksame Vermieter vom Kreis

„Das für alle Beteiligten unangenehme Unterfangen hat aber gezeigt, dass Vermieter und Hoteliers aufmerksam sind. Die für solche Fälle vorgesehenen Meldeketten funktionieren“, sagte Kreissprecher Achim Froitzheim. Natürlich freue man sich im Landkreis und überall auf Usedom über den Saisonbeginn und über die Rückkehr der Gäste.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

„Allerdings wollen wir auch unbedingt, dass sowohl unsere Bürgerinnen und Bürger gesund bleiben als auch unsere Gäste die Region gesund wieder verlassen“, betonte Froitzheim. Dazu sei es unerlässlich, dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Bestimmungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingehalten werden.

Täglicher Lagebericht

Als Risikogebiete werden Landkreise oder kreisfreie Städte eingestuft, in denen die Infektionszahlen die Grenze von 50 Infizierten je 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen überschritten haben. Die entsprechenden Zahlen werden von den Landesgesundheitsbehörden an das Robert-Koch-Institut übermittelt.

Die aktuellen Gebiete veröffentlicht das RKI auf seiner Internetseite unter: https://corona.rki.de, alternativ gibt es dort auch einen täglichen Lagebericht. Das LAGuS MV veröffentlicht ebenfalls entsprechende Lageberichte auf seiner Internetseite.

Von Cornelia Meerkatz