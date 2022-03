Heringsdorf und Swinemünde: Gemeinsame Hilfsaktion für die Ukraine

Heringsdorf/Swinemünde

Hilfe schnell und grenzüberschreitend – das ist das Motto einer neuen Spendenaktion der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf und der benachbarten polnischen Stadt Swinemünde. Gemeinsam mit dem Stadtpräsidenten von Swinemünde, Janusz Zmurkiewicz, hat die Bürgermeisterin von Heringsdorf, Laura Isabelle Marisken (parteilos), eine Hilfsaktion für Truskawez, die westukrainische Partnerstadt von Swinemünde ins Leben gerufen.

Die Idee zu der Aktion entstand bei einem Treffen Anfang der Woche. Die beiden Kommunen arbeiten in vielen Bereichen eng zusammen und die Bereitschaft von Freiwilligen zu helfen ist in beiden Gemeinden sehr groß.

Da lag es nahe, die Kräfte auch für ein gemeinsames Hilfsprojekt zu bündeln. „Wir haben mittlerweile dank der Hilfe vieler Ehrenamtler und der Gemeindemitarbeiter effiziente Strukturen aufgebaut“, erläutert Marisken. Damit sei es möglich, rasch und unkompliziert Güter zu sammeln und zu transportieren. „Ich bin wieder einmal beeindruckt von diesem unglaublichen Zusammenhalt und der Hilfsbereitschaft“, sagt die Bürgermeisterin.

Gebraucht werden haltbare Lebensmittel

Wer den 29 000 Einwohnern der Kurstadt Truskawez helfen möchte, wird gebeten, haltbare Lebensmittel wie Wasser, Babynahrung, Brei, Grütze, Mehl, Nudeln, Reis, Zucker, Instant-Lebensmittel, Riegel, Nüsse, Müsli zu kaufen. Gebraucht werden auch Verbandsmaterial und Medikamente wie Schmerzmittel. Kleidung wird nicht benötigt! Das haben die Verantwortlichen aus Truskawez deutlich mitgeteilt.

Die Sammelstelle für die Hilfsgüter aus der Gemeinde Heringsdorf und natürlich auch von vielen anderen Helfern aus der Region ist die ehemalige Grundschule Bansin, Badstraße 20/Ecke Schulstraße in Bansin. Die Spenden können dort von Montag bis Mittwoch (21. bis 23. März) in der Zeit von 13 Uhr bis 19 Uhr abgegeben werden.

Zusammenhalt in der Krise

Spenden angenommen werden auch in der Sporthalle des städtischen Kulturhauses der Stadt Swinemünde, ul. Matejki 11 in Swinemünde (Eingang von der ul. Matejki und vom Parkplatz aus). Hier können die Spenden von Montag bis Freitag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr abgegeben werden.

„In der Krise stehen wir zusammen – auch über die Grenzen hinaus. Danke an alle, die spenden und helfen“, betont Laura Isabelle Marisken. Ein besonderer Dank geht dabei an den Heringsdorfer Emin Doganay, der mit Freunden zusätzlich eine Lkw-Ladung voller Hilfsgüter in Hamburg organisiert hat und diese wieder selbst zu den Menschen in der Ukraine bringen wird.

Von Cornelia Meerkatz