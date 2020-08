Heringsdorf und Swinemünde beraten wieder zu grenzübergreifendem Busverkehr

Heringsdorf

Die Zusammenarbeit mit der polnischen Nachbarstadt Swinemünde entzweit die Gemeindevertreter von Heringsdorf. Hans-Jürgen Merkle (Fraktion Kaiserbäderbündnis) findet es „schwierig mit jemandem zusammenzuarbeiten, der einen als Partner nicht ernst nimmt“. In Swinemünde werde die Küste zunehmend verhunzt.

„Wenn ich mir das Radisson Blu ansehe, den Tunnel, den Tagesausflugsverkehr, die Geschehnisse um die Buslinie, wo wir als Gemeindevertreter nie konsultiert werden. Das ist keine Basis für eine Zusammenarbeit“, wettert der ehemalige Heringsdorfer Bürgermeister. Er stellt in Zweifel, dass es der Stadt Swinemünde darum gehe, Projekte zum gegenseitigen Nutzen auf den Weg zu bringen. „Dann soll man so ehrlich sein und sagen, es gibt keine Zusammenarbeit“, so Merkle.

Bürgermeisterin will weiter über wichtige Themen mit Swinemünde reden

Anlass seiner Empörung ist eine Absichtserklärung der Gemeinde, dass neben dem Austausch kommunalpolitischer Aspekte ein gemeinsames Projekt gestartet werden soll. In der Beschlussvorlage heißt es: „Die Förderung beträgt 85 Prozent. Das Projekt umfasst eine Reihe von Meetings und Konferenzen, bei denen Themen wie die Analyse der Auswirkungen von Ereignissen nach der Epidemie Covid 19 auf die beiden Gemeinden und ihre Einwohner besprochen werden sollen.“ Merkle sieht in dem Projekt „keinen Erkenntnisgewinn für unsere Gemeinde. Wir haben genug auf der eigenen Gemeindeseite zu tun“.

Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) sieht das anders. Sie will, dass man unter Nachbarn weiter miteinander über wichtige Themen wie den Containerhafen und Corona spricht. Gegenwind erfuhr sie von Sebastian Antczak (CDU-Fraktion), der nichts von einem Treffen wusste, in dem es um eine Kooperationserklärung ging. „Ich wäre gern dabei gewesen. Mein Bauchgefühl ist, dass ich hier nicht gewollt bin“, sagt der Gemeindevertreter mit polnischen Wurzeln.

Es gebe durchaus ein Miteinander auf Verwaltungsebene, aber nicht mit den gewählten Vertretern der Gemeinde und der Stadt Swinemünde. Antczak fordert deshalb, dass die Gemeindevertreter in diese Gespräche eingebunden werden. Johanna Arbeit vom Kaiserbäderbündnis ist zwar auch für eine Zusammenarbeit mit der polnischen Seite, kritisiert aber, dass diese vollendete Tatsachen schaffe mit dem Bau des Containerhafens. „Das ist eine Katastrophe. Da wird abgeholzt. Was da an Schadstoffen entsteht, darüber redet keiner“, findet sie.

Abstimmung über Absichtserklärung zurückgestellt

Bernd Herrgott (CDU-Fraktion) erinnert schließlich an die Absichtserklärung zwischen Heringsdorf und Swinemünde von 2006, „wo eigentlich die Punkte mit drin sind“.

Seinem Antrag, die Abstimmung über die Absichtserklärung zur Zusammenarbeit zurückzustellen, folgte die Gemeindevertretung einstimmig. Zuvor hatten einzelne Gemeindevertreter bemängelt, dass die deutsche Übersetzung der Absichtserklärung erst kurz vor der Sitzung zur Verfügung gestanden habe.

Geht es beim grenzüberschreitenden Busverkehr voran?

Derweil kommt Bewegung in eine scheinbar festgefahrene deutsch-polnische Angelegenheit – den grenzüberschreitenden Linienbusverkehr. Wenn das kommunale Busunternehmen Komunikacja Autobusowa keine Einigung mit der UBB erzielt, wird Swinemünde versuchen, eine unabhängige Busverbindung zwischen den Ostseebädern herzustellen. Diese Entscheidung wurde am 2. Juli während eines Treffens zwischen dem Präsidenten von Swinemünde, Janusz Zmurkiewicz, und Heringsdorfs Bürgermeisterin, der Geschäftsführung von UBB und Komunikacja Autobusowa, getroffen. Derzeit wird die Rentabilität des gesamten Projekts überprüft.

Zuvor (25.06.) nahm Zmurkiewicz an der Sitzung des Heringsdorfer Gemeinderats teil, bei der er über die Pläne der Inbetriebnahme dieser Buslinie informierte. Dies würde nach Abschluss des Umbaus der Wojska Polskiego Straße erfolgen. Der geplante Fertigstellungstermin für diese Investition ist Ende Oktober 2020. Die mögliche Inbetriebnahme der Linie würde daher frühestens 2021 erfolgen.

Der Präsident von Swinemünde betont, dass ein wichtiger Faktor für den Start der Buslinie der anhaltende Zustand der Coronavirus-Epidemie in beiden Ländern ist. „In Polen und Deutschland sind die Einschränkungen für Fahrgäste, die den Busverkehr nutzen, unterschiedlich”, fügt Zmurkiewicz hinzu.

Von Dietmar Pühler und Radek Jagielski