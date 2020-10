Heringsdorf

„Leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen.“ Diesen Slogan senden die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf und das Welcome Center Stettiner Haff nun gemeinsam in den Rest der Bundesrepublik und über die Landesgrenzen hinaus. Am Montag unterzeichneten Doreen Au, Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH (ABS), und die 2. Stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, Manuela Labahn, einen Kooperationsvertrag, um das bestehende Netzwerk auszubauen.

Die gemeinnützige Gesellschaft ABS ist Träger des Welcome Center Stettiner Haff, das im südlichen Bereich des Landkreises Vorpommern-Greifswald Rückkehrer und Zuzügler berät, damit sie hier sowohl beruflich als auch familiär Fuß fassen können. Auch in Greifswald gibt es ein Welcome Center, das für den nördlichen Teil des Landkreises zuständig ist.

Heringsdorfer Bürgermeisterin blieb in häuslicher Quarantäne

Die Heringsdorfer Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken konnte den Vertrag nicht persönlich unterschreiben, war aber über eine Videoschaltung mit von der Partie. Sie hatte am Samstagabend Kontakt zu einer Person, die Covid 19-positiv getestet wurde. Deshalb blieb sie vorsichtshalber zuhause, betonte aber, dass sie symptomfrei sei.

Bevölkerungszahl sinkt, Tourismus boomt

Marisken begrüßt die Unterstützung, die das Welcome Center Stettiner Haff anbietet, ausdrücklich. Die Gemeinde sei in einer schwierigen Situation. „Einerseits sind wir Anziehungspunkt mit 3,8 Millionen Übernachtungen jährlich. Der Tourismus boomt. Andererseits sinkt die Bevölkerungszahl“, erklärt die Bürgermeisterin. Allein in den vergangenen fünf Jahren ist die Einwohnerzahl von knapp 8900 auf circa 8500 gesunken.

„Diese Schräglage verschärft sich“, betont Marisken, unter anderem weil die Gemeinde Heringsdorf überaltert sei. So betrage hier der Altersdurchschnitt der Bevölkerung 51 Jahre, im Bundesdurchschnitt 44 Jahre und in Universitätsstädten 42 Jahre. Da der Bodenrichtwert in Heringsdorf sehr hoch ist, sei es für viele Menschen nicht erschwinglich, hier zu leben. Auch würde immer noch Wohnraum in Ferienobjekte umgewandelt, was baurechtlich zulässig sei.

Welcome Center wird in Netzwerk eingebunden

„Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu Walt Disney werden und nur noch Tourismusort sind und nicht mehr ein Lebensort“, warnt Laura Isabelle Marisken. Sie freue sie sich auf die Kooperation mit dem Welcome Center Stettiner Haff, von dem sie sich eine „erste Starthilfe“ erwartet und das sie zudem als wichtigen Ansprechpartner für ortsansässige Unternehmen sieht, die händeringend Fachkräfte suchen.

Die Gemeinde werde über den Kaiserbäderbote und den Wirtschaftsverteiler über die Dienstleistungen des Welcome Center informieren und gleichzeitig für eine gute Verzahnung mit der Wohnungsgesellschaft, den Kitas und Schulen sorgen, die in das Netzwerk miteingebunden werden sollen.

Junge Familien bekommen hier Unterstützung

Das Welcome Center Stettiner Haff berät Rückkehrer und Zuzügler und hilft diesen bei der Arbeitsplatz-, Wohnungs- und Kitasuche. Der Leiter des Welcome Center in Pasewalk, Johannes Drews, schildert aus seinem Alltag: „Junge Familien sind recht häufig. Sie erhoffen sich, dass hier mittlerweile gut bezahlt wird und dass die Immobilienpreise günstig sind. Dann geht es an die Arbeitssuche. Spätestens nach einem halben Jahr haben wir was. Ist die Suche nach einer Wohnung oder Immobilie, Kita und Schule abgeschlossen, geht es um die Integration ins Vereinsleben.“

„Einige sind bereit, zu pendeln“

Für die Kaiserbäder sieht Drews durchaus Potenzial bei der Anwerbung von Arbeitskräften. „Einige sind bereit, zu pendeln“, so seine Erfahrung aus weit über 200 Beratungsgesprächen in den zurückliegenden rund 15 Monaten, die das Welcome Center existiert. So biete Anklam beispielsweise viel Leerstand bei Mietwohnungen. „In Stuttgart etwa fahren die Leute die gleiche Strecke, stehen dort aber im Stau“, macht Drews Arbeits- und Wohnungssuchenden Mut.

Für die Heringsdorfer Bürgermeisterin ist es wichtig, als Grenzregion länderübergreifend zu arbeiten, was das Welcome Center mit seinen Kontakten zur Pomerania und nach Stettin ausdrücklich leisten kann. Der ABS-Geschäftsführerin Doreen Au geht es aber nicht nur darum, neue Arbeitskräfte und Rückkehrer anzuwerben, sondern auch darum, „junge Leute hierzubehalten“.

Von EU und dem Vorpommern-Fonds gefördertes Projekt

Das Welcome Center Stettiner Haff ist ein von der Europäischen Union und dem Vorpommern-Fonds gefördertes Projekt, das im Mai 2021 ausläuft. Doreen Au hofft, dass danach eine Finanzierung durch den Landkreis, Kommunen und Unternehmen möglich sein wird. „In Greifswald sind wir schon außerhalb der Förderung. Seit Juni sind wir fremdfinanziert durch die Stadt Greifswald und den Landkreis“, so die ABS-Chefin. Auf jeden Fall soll das Beratungsangebot auch weiterhin kostenlos für die Bürger sein.

