Heringsdorf

Der Usedomer Kunstverein eröffnet am Sonntag, den 13. September, um 11 Uhr mit einem Sektempfang die diesjährige Auktionsausstellung im Heringsdorfer Kunstpavillon. Dort findet am Samstag, den 19. September, ab 11 Uhr die 27. Usedomer Kunstauktion statt. Die Vorbesichtigung ist vom 13. bis 18. September jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr möglich.

Auf der Auktionsliste stehen 163 Kunstwerke von namhaften Künstlern. Mit dabei sind wieder die bekannten Insel-Maler wie Sabine Curio, Volker Köpp, Vera Kopetz, Otto und Oskar Manigk, Brigitte Meyer, Reinhard Meyer, Robert Meyer, Otto Niemeyer-Holstein, Matthias Wegehaupt und Kurt-Heinz Sieger. Darüber hinaus sind zahlreiche weitere bedeutende Künstler vertreten, wie etwa Moritz Götze, Hans Jüchser, Klaus Killsch, Otto Kummert, Christopher Lehmpfuhl sowie Harald Metzkes.

Der Usedomer Kunstverein präsentiert mit der 27. Usedomer Kunstauktion einmal mehr hochwertige Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Neben Malerei und Grafik kommen auch Keramiken und Skulpturen unter den Hammer. Die ältesten Arbeiten stammen von Willy Stöwer (Ostseestrand, 1920) und Karen Schacht (Drei Kähne am See; Stillebenstudie grau-braun, jeweils 1929/30).

Aufrufpreise zwischen 20 und 8000 Euro

Die Aufrufpreise bewegen sich zwischen 20 Euro für eine Tuschezeichnung von Christiane Latendorf und 8000 Euro für Karen Schachts „Kahlschlag II“ (Öl auf Leinwand, 1937/38). Viele Arbeiten, darunter Serigraphien, Lithographien, Siebdrucke und Keramiken, bewegen sich im zweistelligen Euro-Bereich, sodass für jeden Geldbeutel erschwingliche Kunst bei der Auktion im Heringsdorfer Kunstpavillon dabei sein wird.

Der 2. Vorsitzende des Usedomer Kunstvereins, Torsten Priem, ermuntert die Bieter aufgrund der Corona-Pandemie verstärkt schriftliche Gebote abzugeben. „Die Auktion wird unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen stattfinden. Bitte denken Sie an Ihren Mund-Nasen-Schutz“, richtet er einen Appell an die Besucher der Vorbesichtigung und an die Bieter bei der Auktion.

Auktionskatalog online einsehbar

Und einen besonderen Tipp hat Torsten Priem auch noch: „Wir freuen uns, dass wir die 1. Auflage von Jürgen Lüder-Lührs Werk ,Die Würde des Lebendigen. Usedomer Malerei des 20. Jahrhunderts’ mit zahlreichen Signaturen von Usedomer Künstlern zugunsten der Arbeit des Kunstvereins versteigern können.“

Der Auktionskatalog ist ab sofort unter http://www.kunstpavillon-ostseebad-heringsdorf.de/kunstauktion-2020/ zu finden. Dort können auch Formulare für Ferngebote heruntergeladen werden. Ein Nachverkauf findet statt am 20. September von 10 bis 18 Uhr sowie am 21. und 22. September von 15 bis 18 Uhr.

Von Dietmar Pühler