Wie viele Gäste diesmal auf der Heringsdorfer Eisbahn ihre Runden drehen werden, steht in den Sternen. Niemand weiß, wie lange der abermalige Lockdown, der große Teile des Landes lahmlegt, andauert. Das hält die Mitglieder des Roll- und Eissportvereins Insel Usedom dennoch nicht davon ab, den eisigen Teppich auf der Heringsdorfer Promenade zu verlegen – inzwischen zum 21. Mal.

„Es ist schon eine ungewollte Routine“, sagt Vereinschef Ronald Richter, der beim Aufbau wieder viele Helfer an seiner Seite hat. Im gleißenden Scheinwerferlicht scharen sich 15 Mitglieder, um die Bande mit den fast 100 Teilen – einzelne Bandenteile sind schon mehrmals gewechselt worden – aufzustellen. Zur Routine kommt auch die Vorbereitung des Platzes mit den erforderlichen Planierungsarbeiten, dem Verlegen des Kiesbettes und der Kühlschläuche. In diesem Jahr wurde auch noch eine neue Grundplatte eingebracht.

Heiko Wilhelm und Stefan Friedrich gehören zum Stammteam. Sie haben den Aufbauplan im Blick. „Alle Mann hier ran, wir müssen die Bande zur Seebrücke hin weiter hinausschieben“, ist ein Kommando zu hören. Danach werden die Pfosten fest verankert. Die Bande steht. Nun muss die Kühltechnik arbeiten.

Umdenken beim Kühlmittel

Allerdings mussten sich die Eissportfreunde im Vorfeld Gedanken machen, womit die Schläuche gefüllt werden können. „Das Kühlmittel, was wir bislang genutzt haben, wird nicht mehr hergestellt. Wir können nur noch altes, aufbereitetes verwenden. Das macht die ganze Sache nicht leichter“, meint Richter. Rund 110 Kilogramm Kühlmittel werden für das Schlauchsystem benötigt. Das erste aufgebrachte Eis hielt nicht lange. „Alles war wieder runtergetaut“, ärgert sich der Vereinschef.

„Hoffentlich bauen wir die Anlage wegen der Pandemie nicht umsonst auf“, sagt Vereinsmitglied Erik Labahn. Denn mit dem Aufbau kamen die Nachrichten über kommende massive Einschränkungen von Bund und Länder zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab dem 2. November. Das betrifft auch den Freizeit- und Amateursportbetrieb. „Ursprünglich wollten wir unsere Saison am 7. November eröffnen. Das ist hinfällig“, sagt Richter.

Nachwuchs will trainieren

Laut Corona-Landesverordnung ist der Trainingsbetrieb im Kinder- und Jugendbereich allerdings weiter möglich ist, nur können einzelne Landkreise je nach Infektionsgeschehen davon abweichen. Deshalb sind die Eissportler optimistisch, dass auf der Fläche wenigstens der Nachwuchs des Vereins trainieren kann. Um die 80 Kinder und Jugendliche sind es mittlerweile, die hier Eishockey spielen oder Eiskunstlaufen betreiben.

Beim Aufbau waren junge Leute, wie Tim Rockstroh oder Luis Glawe, dabei. „ Tim hat sich hier super eingebracht, hat Verantwortung übernommen“, freut sich Carita Ulbrich vom Vorstand und lobt auch die große Unterstützung durch Raymond Schultz mit seiner Firma.

Schulsport könnte sich zum Vereinssport gesellen

„Nach der langen eisfreien Zeit mit vielen Einheiten in der Ückeritzer Halle beim Inlinehockey und Athletiktraining könnte es jetzt wieder losgehen“, sagt Tim Rockstroh. Zum Vereinssport könnte sich auch der Schulsport gesellen, regt Ronald Richter an. „Die Kinder können jetzt nicht in die Schwimmhalle, vielleicht aber aufs Eis.“ Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann unterstützt Richters Idee. „Natürlich wäre es uns lieber, wenn wir die Eisarena so schnell wie möglich für den öffentlichen Betrieb freigeben könnten“, so Heilmann.

Vom Traum einer festen Eislaufhalle hat sich Richter inzwischen verabschiedet. Jahr für Jahr komme das Thema auf die Agenda in der Gemeinde, doch passiert sei bislang nichts. „Das ist für mich abgehakt. Ich bin schon froh, dass wir wieder hier unten sind und weitermachen können.“

