Ahlbeck

Der Gehweg im Kurpark am Ahlbecker Rathaus bleibt wohl vorerst in dem Zustand, wie er ist. Eine Vorlage der Verwaltung, für die Herrichtung des Gehweges zusätzliche Mittel bereitzustellen, bekam in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine deutliche Abfuhr.

Für die Instandsetzung waren in diesem Jahr 35 000 Euro im Haushalt eingestellt worden. Für den Ausbau sind aber Kosten in Höhe von 71 000 Euro notwendig. Durch eine Mittelverschiebung im Etat wäre die Finanzierung für den Gehweg gesichert gewesen. Von der Maßnahme „Regenentwässerung Sellin“, die mit 85 000 Euro eingeplant war, sollten nun 37 000 Euro für den Gehweg aufgewendet werden. Nur drei Gemeindevertreter stimmten dafür, sechs sagten Nein und sechs enthielten sich.

Vorschlag Schotterweg keine Lösung

Gemeindevertreter Bernd Herrgott (CDU) lehnte die geplante Investition ab und begründete das mit „Stückwerk“. „Wir sollten das gesamte Areal betrachten und größer denken. Wir könnten dort erstmal eine Schotterschicht aufbringen“, schlug Herrgott vor. „Mit einem Schotterweg ist es dort nicht getan. Wir haben als Gemeinde eine Verkehrssicherungspflicht, die auch Reinigung und Winterdienst beinhaltet“, so Bauamtsleiter Andreas Hartwig. Deshalb hatte die Verwaltung vorgeschlagen, den Weg pflastern zu lassen.

Von Henrik Nitzsche