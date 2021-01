Heringsdorf/Greifswald

Man kennt den Heringsdorfer Harald Linde als Hansdampf in allen Gassen. Der Chef eines Immobilienbüros und einstige Bauausschussvorsitzende der Gemeinde gibt im Job immer Vollgas. Geraucht habe er nie, sagt er. Daheim gibt’s gesunde Küche und zur Blutbildkontrolle war er auch regelmäßig. Covid-19? Er dachte immer:„Klar, das trifft die Alten, Schwachen oder Menschen mit Vorerkrankungen. Ich bin topfit. Ha, soll der Virus mal kommen!“

Er kam – mit voller Wucht. „Das war ein Höllentrip. Der Sensenmann hat mich zum Glück nicht gekriegt. Ich stehe noch auf der Einwohnerliste“, sagt Harald Linde am Telefon.

Die Stimme klingt schwach, kein Wunder nach der dritten Woche in der Klinik. „Ich bin noch mächtig wacklig. Kennst du das Gefühl: Du machst die Augen auf, stehst am Abgrund und hast nur noch einen Meter?“ fragt er. „Ich bin wahnsinnig froh, dass man mir hier ein neues Leben geschenkt hat“, sagt Linde und atmet kurz durch.

Und dann erzählt er leise, wie alles am 2. Januar begann. „Ich war bei einem Freund, um eine Scheune aufzumessen. Mir wurde kalt, immer kälter. Ich fror sehr, fuhr nach Hause und legte mich in die heiße Wanne. Das Wasser konnte mir gar nicht heiß genug sein. Zwei Tage später bekam ich Schmerzen in der Brust. Okay, ist wohl eine Lungenentzündung, dachte ich. Fieber, Husten, ein bisschen Rotz, dann bist du wieder auf dem Dampfer – mit 58, kein Problem.“

Fieber, Schüttelfrost und Schwitzattacken

Am 5. Januar haute es ihm die Beine weg – hohes Fieber, Schüttelfrost, Schwitzattacken. Weil es immer schlimmer wurde, kontaktierte er seinen Hausarzt, den Ahlbecker Nils Krohn. Der schickte ihn sofort zum Corona-Test. Der Corona-Test war positiv, seine App signalisierte es ihm.

„Ein Freund riet mir zu einem Sauerstoffmessgerät. Ich habe die Apotheken durchgeklingelt. Vorrätig war keines, sie hätten es nur bestellen können. Einer meiner Mitarbeiter ist dann nach Swinemünde gefahren und hat dort glücklicherweise ein Gerät besorgt.“

Hansdampf in allen Gassen: Harald Linde aus Heringsdorf Quelle: Dietmar Pühler

Am Sonntag, den 10. Januar, wurde Linde in die Notaufnahme der Unimedizin Greifswald gebracht, weil die Sauerstoffsättigung immer geringer wurde und in Richtung 80 ging. „Rauf auf die schwarze Station, wo die Corona-Patienten liegen. Ich spüre immer mehr den Backofen in der Brust. Bloß nicht husten, das wird furchtbar wehtun! Das dachte ich. Am Montag war ich alleine im Zimmer und dann kam der Hustenanfall und es wurde ganz dunkel. Der Wahnsinn, es war so furchtbar! Ich habe keinen Fingerhut voll Luft in die Lunge bekommen! Die meisten Covid-Opfer sterben an dieser Stelle, weil sie hier jämmerlich ersticken.“

Jeder Atemzug ist ein Kraftakt

Harald Linde hat es überlebt. Inzwischen liegt er auf der Normalstation und kann auf dem Flur einige vorsichtige Schritte machen, wie er sagt. Doch die Bilder von der Intensivstation sind geblieben: „Ich wurde an die vielen Geräte angeschlossen. In Trance musste ich noch eine Patientenverfügung hinkritzeln, dann kam der Schlauch in den Hals und ab ins Koma. Etwa 70 Stunden mit 40 Grad Betriebstemperatur, 100 Prozent Sauerstoff-Vollgas, teilweise unter Druckluft, im Dauerzittern entlang des schmalen Weges zwischen Leben und Tod. Jeder Atemzug ist ein Kraftakt, jede Minibewegung, selbst das Schlucken, ist ein richtiges Projekt.“

Die letzten Eindrücke vor dem Tod – der Heringsdorfer vergleicht das mit einem Film. „Beim tödlichen Verkehrsunfall wird er wohl nur sehr kurz sein, wenn überhaupt. Beim natürlichen Rausschleichen wirst du wohl ein bis zwei Stunden haben. Ich bekam diesen ganz breiten Film mit, es war im wahrsten Sinne atemberaubend, was da im Gehirn abging.“

Endlich festen Boden unter den Füßen

Am Mittwoch, den 13. Januar, habe er dann endlich festen Boden unter den Füßen bekommen. „Das ist ein so überwältigendes Gefühl, ich bekomme meine Tränen heute noch nicht unter Kontrolle!“, sagt der gestandene Mann und Familienvater.

Linde bezeichnet es als Segen, dass die Greifswalder Klinik nicht nur diese großartigen technischen Ressourcen vorhält, sondern es hier auch Menschen gibt, „die dir dein Leben retten. In den 70 Stunden der vergangenen Woche sind rund 3000 Menschen in Deutschland an und mit Corona verstorben. In den Särgen in den Krematorien liegen nicht nur alte Menschen drin, nein, auch Menschen wie du und ich.“

Er habe sich in seinem Alter schon mit der Frage beschäftigt, wie viel Lebenszeit er noch hat. „Meine fünfjährige Tochter will ich schon noch zum Altar bringen“, meint Linde, der in der Klinik von Impfgegnern und Flugblättern gelesen hat. „Ich möchte jedem dieser Leute ins Gesicht schreien: ‚Du darfst gerade auf dieser Erde in dieser Millisekunde das Leben genießen und hast Angst vor dem Piks? Dir wird nicht gleich ein drittes Ohr wachsen. Und wenn, Mütze drauf – Hauptsache du lebst!‘“

Von Henrik Nitzsche