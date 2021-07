Heringsdorf

Im Heringsdorfer Hort der Volkssolidarität steht die derzeitige Ferienwoche unter dem Motto „Woche des Handwerks“. In diesen Tagen können die Hortkinder ein Miniaturdorf aus verschiedenen Materialien bauen, schnitzen und kleine Musikinstrumente herstellen. Höhepunkt der Handwerkswoche war ein Besuch bei Fischer Hans-Joachim Peters am Heringsdorfer Fischerstrand.

In zwei Gruppen stürmten die Mädchen und Jungen die Fischerhütte, probierten sich beim Knoten machen aus, stöberten in den Bildbänden zur DDR-Hochseefischerei, bestaunten die verschiedenen Fischernetze und fragten dem 73-jährigen Fischer Löcher in den Bauch. Der wusste viel aus seinem langen Berufsleben zu berichten: „Ich fahr’ zur See seit meinem 16. Lebensjahr. Da fühl ich mich am wohlsten. Da hat man seine Ruhe.“

Er erzählte den Kindern, dass er zu DDR-Zeiten zehn Jahre in Rostock bei der Hochseefischerei gearbeitet hat. Das Schiff blieb damals im Südatlantik vor den Falklandinseln, während die Besatzung mit dem Flugzeug dorthin gebracht wurde. Auch nach Kuba und Namibia wurden die Fischer zu den Trawlern geflogen. 120 Mann Besatzung waren auf den schwimmenden Fischfangfabriken im Einsatz.

„In fünf Jahren wird es uns nicht mehr geben“

„Zu DDR-Zeiten war das ein Traumberuf“, sagt Hans-Joachim Peters, der jetzt einer der letzten seiner Art auf Usedom ist. „In fünf Jahren wird es das nicht mehr geben“, ist er sich sicher. Verantwortlich dafür sind die Fangquoten, die es nicht mehr zulassen, dass die traditionelle Küstenfischerei wirtschaftlich betrieben werden kann. Peters macht aber weiter, so lange er es gesundheitlich noch kann, um seinem Großneffen Mario Peters beim Fischfang zu helfen.

Maja im Fischernetz. Quelle: Dietmar Pühler

Wenn die Hortkinder in nicht allzu ferner Zukunft ihre Mittlere Reife oder das Abitur in der Tasche haben, werden die Fischerstrände möglicherweise nur noch eine museale Kulisse darstellen und eines der beliebtesten Fotomotive der Kaiserbäder, das blau-weiße Fischerboot „Seeschwalbe“, verschwunden sein. Denn an dieses Boot, das 1982 auf der Wolgaster Horn-Werft gebaut wurde, ist die Fangquote der Peters-Fischer gebunden. Das Schiff darf nicht verkauft, allenfalls abgewrackt werden. Damit erlischt aber auch die Quote, was das Ende der Fischerei für Mario und Hans-Joachim Peters bedeuten würde.

42 Pfund schwerer Lachs

Die GrundschülerInnen wollten wissen, was der größte Fisch war, den Peters je gefangen hat. Der erinnert sich noch gut: „Das war ein Lachs. Der hatte 42 Pfund, also 21 Kilo. Der passte nicht in die Kiste, so groß war der.“ Ein anderer Junge fragte: „Wie lang ist ein Fischernetz und wieviel passt da rein?“ Peters Antwort: „So ein Netz ist 30 Meter lang. Zwei bis drei Zentner Hering passen da schon rein.“

Apropos Netz. Da lernten die Hortkinder, dass es für die verschiedenen Fische unterschiedliche Netze gibt mit jeweils anderen Maschenweiten. Für die aktuell gefangenen Flundern beträgt die Maschenweite 70 mm, für den Hering 28 mm und für den Steinbutt 220 mm. Wie man ein Netz flickt, zeigte Fischer Peters ebenso wie das Knüpfen eines Fischerknotens. Schließlich durften die Kinder noch das Kühlhaus besichtigen und runter zum Strand, wo sie das Boot des Fischers inspizierten. Bleibt noch die Frage nach dem Lieblingsfischgericht. Hoch im Kurs steht bei einigen Kindern Lachs. Nur Lara sagte entschieden: „Ich mag keinen Fisch.“ Doch was mag Lara? Ihre entwaffnende Antwort: „Fischstäbchen!“

Ein Teil des heutigen Fanges von 30 kg Flundern. "Wir hatten auch schon 420", sagt Fischer Hans-Joachim Peters. Quelle: Dietmar Pühler

Von Dietmar Pühler