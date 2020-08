Heringsdorf

Fans des Usedom-Krimi können sich auf ein besonderes Kino-Ereignis freuen: Am 20. August präsentieren die Usedom Tourismus GmbH (UTG) und der Eigenbetrieb Kaiserbäder in Kooperation mit dem NDR die neue Folge „ Schmerzgrenze – Der Usedom-Krimi“ auf der Open-Air-Kinoleinwand am Heringsdorfer Strand. Bei der exklusiven Vorführung der zwölften Folge des „Usedom-Krimis“ können 200 Zuschauerinnen und Zuschauer ihn bereits vor der Ausstrahlung im Fernsehen im November erleben. Neben dem Team werden auch einige Schauspieler der Reihe in Heringsdorf dabei sein.

Botschafter der Insel Usedom

„Der Usedom-Krimi ist ein wichtiger Botschafter der Insel Usedom, der bei jeder Ausstrahlung rund 5 bis 6 Millionen Zuschauer erreicht. Dadurch wird der Bekanntheitsgrad unserer Insel nach außen deutlich gesteigert“, sagt Michael Steuer, Geschäftsführer der UTG. „Einheimischen und Gästen, die sich für die Krimireihe begeistern, bieten wir mit der Premiere der neuen Folge direkt am Drehort Usedom ein besonderes Kinoerlebnis.“ Thomas Heilmann, Kurdirektor der Kaiserbäder: „Wir sind sehr stolz darauf, dieses Highlight in Heringsdorf stattfinden zu lassen. Das Open-Air-Sommerkino am Strand bietet sich dafür als ideale Plattform an.“

Neue Folge

Bei der neuen Folge „ Schmerzgrenze – Der Usedom-Krimi“ steht Staatsanwalt Dr. Dirk Brunner, gespielt von Max Hopp, plötzlich ungewollt im Mittelpunkt. Zum einen stirbt seine pflegebedürftige Mutter in einer Usedomer Senioren-Residenz. Zum anderen wird Brunners Geliebte, Pflegedienstleiterin in der Senioren-Residenz, tot aufgefunden. Der traumatisierte Staatsanwalt gerät unter Verdacht und sucht ausgerechnet bei seiner Gegenspielerin Karin Lossow, gespielt von Katrin Sass, Unterstützung. Deren wie immer unautorisierte Ermittlungen zwingen Brunner zu einer schmerzhaften Konfrontation mit sich selbst.

Die Ko-Produktion von NDR und ARD Degeto wurde im November 2019 auf der Insel Usedom sowie in Berlin und Brandenburg gedreht. Die neue Folge „ Schmerzgrenze – Der Usedom-Krimi“ wird am 5. November 2020 um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

