Heringsdorf

Nach der gelungenen Jubiläumsveranstaltung zum 50. Geburtstag des Heringsdorfer Kunstpavillons im Juli hat der Usedomer Kunstverein am Samstag nun auch seine traditionelle Kunstauktion im Freien neben dem gläsernen Müther-Rundbau abgehalten. Mehr als 160 Kunstwerke standen auf der Auktionsliste, gut ein Drittel davon fanden neue Besitzer. Der dreieinhalbstündige Bieter-Marathon lockte viele Schaulustige auf der Promenade an.

Aufgrund der Wetterprognose entschied sich der Vereinsvorstand kurzfristig, die 27. Usedomer Kunstauktion draußen durchzuführen. Das Wetter hielt, was die Vorhersage versprach und so fanden sich 40 Bieter und etliche Besucher auf dem Pavillon-Vorplatz ein. Merklich gut gelaunt war auch Auktionator Torsten Priem. Der 2. Vorsitzende des Kunstvereins führte locker und mit viel Humor durch die Versteigerung. Für ein erstes Schmunzeln sorgte sein Hinweis: „Im ersten Block bis zur Pause werde ich noch was zu den Künstlern sagen. Danach nicht mehr, sonst nicken Sie mir weg.“

Bunter Stoffhund bringt 800 Euro

Los ging es dann in alphabetischer Reihenfolge der Künstler. Die ersten drei Arbeiten fanden noch keine Abnehmer. Erst als Torsten Priem bei Los Nr. 4 feststellte, „Sie sind noch sehr zurückhaltend“, schien das die Herrschaften mit den Bieterkarten wachzurütteln. Er empfahl wärmstens Solveig Bolduans Stoffarbeit „Meine Zuchterfolge – bunter Hund“: „Ich kann nur sagen, 800 Euro ist nicht zu viel. Unser Hund frisst für 150 Euro monatlich.“

Der Hinweis schien zu überzeugen und so ging der Stoffhund an Bieter Nummer 8. Das Eis war nun gebrochen. Als nächstes Werk wurde Helmut Ebelings Acrylgemälde „Kloster Eldena“ aufgerufen. „Das Motiv hat auch schon Caspar David Friedrich gemalt. Wenn Sie sich den Friedrich nicht leisten können, ist das die Gelegenheit“, so der Auktionator.

Holzbüste fand leider keinen Abnehmer

Zweimal Kümmel: Links der „Wanderer“ von Maria Kümmel und rechts „Maritimes Zeichen – Netze“ von Jürgen Kümmel. Quelle: Dietmar Pühler

Gesagt, getan. Das Bild ging zum Aufrufpreis von 600 Euro an den Bieter mit der Nummer 12. Weniger Glück hatte Priem beim Anpreisen der Holzbüste „Prophetin II“ von Gisela Eichardt. „Diese Arbeit ist frisch entstanden. Wenn Sie keinen Platz im Haus haben – das kenne ich nur zu gut – können Sie die Prophetin auch in den Garten stellen.“ Ob es am stolzen Preis von 2600 Euro lag, jedenfalls blieben die Hände der Bieter alle unten.

„Das Weggehen auf kleinen denkenden Füßen“, eine wunderschöne Arbeit mit Bleistift, Buntstift und Aquarell auf Papier von Sabine Herrmann fand dann ebenso ein neues Zuhause wie Uta Jerans Siebdruckkalender 2021. Der Bieter kann schon bald jeden Monat eine originale Grafik aufschlagen und sich daran erfreuen.

Fernbieter für Köpp-Bild

Eine schöne Arbeit von Minna Köhler-Roeber hat für 950 Euro einen neuen Besitzer bekommen. Das Ölbild auf Pappe „Ostsee I“ zeigt deutlich die Einflüsse ihres Lehrers Johann Walter-Kurau, dessen Malschule auch Otto Manigk und Karen Schacht besuchten. Mit Volker Köpps Ölgemälde „Schrödingers Katze in Ahlbeck“ ging als nächstes ein großformatiges Bild für 3800 Euro an einen Fernbieter. Das dürfte sowohl den Ahlbecker Maler als auch den Usedomer Kunstverein gefreut haben, der immerhin einen Teil des Verkaufserlöses, wie von allen veräußerten Kunstwerken, als Provision einstreichen kann.

„Schrödingers Katze in Ahlbeck“ von Volker Köpp wurde von einem Fernbieter ersteigert. Quelle: Dietmar Pühler

Nach zwei Dutzend Aufrufen kam der Auktionator bei Paul Kuhfuss ins Stolpern und sorgte mit einem Freud’schen Versprecher „Er hatte eine Ausbildung als Lei…, Entschuldigung, als Zeichenlehrer“ für Amüsement. Nach einem Schluck aus dem Wasserglas ging es ernsthaft weiter. „Die ‚Ruhende Kuh‘ geht an Bieter Nummer 14. Herzlichen Glückwunsch“, fuhr Torsten Priem fort.

Kleines Bieterduell für „Angelika“

Von Christopher Lehmpfuhl ist das 1997 entstandene Ölbild „Kamminke“. Quelle: Dietmar Pühler

Das erste kleine Bieterduell gab es bei Los Nummer 26. Rosa Kühns „Angelika“ mit einem Aufrufpreis von 480 Euro kam schließlich für 570 Euro unter den Hammer. Für einen kleinen Preis konnte kurz darauf Christiane Latendorfs „Krähe Merry“ erworben werden. „ Christiane Latendorf möchte, dass jeder sich eine Arbeit leisten kann“, schickte der Auktionator voraus. Da sich keine Karte regte, schob er nach: „Ich habe noch nie erlebt, dass ihre Arbeiten nicht weggingen. Manche Premieren brauche ich nicht.“ Der Bieter mit der Nummer 26 hatte ein Einsehen und ersteigerte den bemalten Keramikteller für 30 Euro.

Tolle Bietergefechte gab es um Karen Schachts „Drei Kähne am See“, Willy Stöwers „Ostseestrand“, Jürgen Lüder-Lührs Buch „Die Würde des Lebendigen. Usedomer Malerei des 20. Jahrhunderts“ und Henriette Manigks „Seerettung“. Den höchsten Verkaufspreis erzielte Karen Schachts Ölgemälde „Kahlschlag II“ mit 8000 Euro.

Fleißige Hände verpackten die versteigerte Kunst transportsicher für die neuen Besitzer. Quelle: Dietmar Pühler

Wer die kurzweilige Auktion verpasst hat, muss allerdings nicht auf erschwingliche und qualitativ hochwertige Kunst verzichten. Denn es findet bis Dienstag, 22. September, jeweils von 15 bis 18 Uhr ein Nachverkauf der übrig gebliebenen Kunstwerke im Heringsdorfer Kunstpavillon statt.

Von Dietmar Pühler