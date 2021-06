Heringsdorf

Am Samstag (19. Juni) wird im Heringsdorfer Kunstpavillon die Ausstellung „Herangeholt“ mit ausgewählten Bildern des Ahlbecker Malers Volker Köpp eröffnet. Die Vernissage findet um 17 Uhr statt. Die Laudatio hält der Greifswalder Kunsthistoriker Mario Scarabis. Musikalisch wird der Ausstellungseröffnung von Anette Richter (Heringsdorf) auf der Gitarre begleitet.

Der Ausstellungstitel wurde gewählt, weil die Bilder von überall her herangeholt wurden. „Fast alle meine Bilder befinden sich in Privatbesitz. Die Ausstellungsidee war daher eigentlich, diese Bilder einmal auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und andererseits damit einen Überblick über meinen gesamten Schaffenszeitraum zu verschaffen“, erklärt Volker Köpp.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seine Arbeiten sind über ganz Deutschland verteilt. Mehrere Bilder haben eine lange Anreise hinter sich. Das Gros befindet sich aber in der Nähe. Viele von Köpps Bildern hängen in Zweitwohnungen auf Usedom. Einige weitere Bilder kommen aus Hotels der Insel sowie aus dem Kulturhistorischen Museum Stralsund.

Die Ausstellung wird sowohl die verschiedenen Arbeitstechniken von Volker Köpp in den Blick nehmen als auch die unterschiedlichen Schaffensperioden seit den Anfängen vor rund vierzig Jahren. Vertreten sind großformatige Arbeiten (150x120 cm), aber auch kleinere Formate (30x40 cm). Köpps Motive sind Strände mit Fischern, Boote, die Architektur der Seebäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin sowie das Traditionelle einzelner Orte. Dazu kommen einige Porträts.

Rund 25 Ölbilder sowie bis zu 20 Radierungen und einige Zeichnungen hat der Künstler für die Ausstellung im Kunstpavillon ausgewählt. Für ihn wird es nach 1986 und 2003 (anlässlich seines 50. Geburtstags) die dritte Einzelausstellung im Kunstpavillon sein.

Köpp wurde 1953 in der Stadt Usedom geboren. Von 1959 bis 1969 besuchte er in Ahlbeck die Schule. Nach einer Lehre zum Forstarbeiter und dem Wehrdienst in Peenemünde und Garz zog es ihn nach Cottbus, wo er eine Ausbildung als Theaterrequisiteur absolvierte. Danach studierte er von 1976 bis 1981 an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Im Anschluss arbeitete er bis 1989 freiberuflich als Maler/Grafiker in Ahlbeck. 1989 reiste er über Prag aus. Bis 1993 arbeitete Köpp als Werbegrafiker und Dozent in Osnabrück. Seit 1993 lebt und arbeitet er wieder in Ahlbeck, wo er seit 2004 eine Galerie betreibt.

Die Ausstellung „Herangeholt“ ist bis zum 1. August 2021 zu sehen. Der Heringsdorfer Kunstpavillon ist mittwochs bis sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Dietmar Pühler