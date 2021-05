Heringsdorfer Pastor Pieritz: Pfingsten ist ein Freigeist

Heringsdorf/Bansin

Von Bertolt Brecht stammt der Ausspruch: „Pfingsten sind die Geschenke am geringsten, während Ostern, Geburtstag und Weihnachten etwas einbrachten.“ Zu Weihnachten steht der Weihnachtsbaum und man kauft Geschenke, zum Nikolaus hat man geputzte Stiefel, Ostern kauft man Osterhasen und Pfingsten?

Das Pfingstfest ist wie ein Geist – es wird in unseren Traditionen kaum greifbar. Weihnachten und Ostern haben Traditionen. Diese Feste kann man auch dann feiern, wenn man gar nicht mehr oder noch nie wusste, was man da feiert. Es ist eben Tradition. Aber Pfingsten? Pfingsten hat keine Tradition, das kann man nur feiern, wenn man weiß, was man feiert. An Pfingsten scheiden sich vielleicht die christlichen Geister von denen, die sich nur über einen zusätzlichen freien Tag freuen.

Darum wird zu Pfingsten konfirmiert

Darum gibt es hier den biblischen Pfingsttext aus der BasisBibel, Apostelgeschichte 2: „Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden Sprachen zu reden – ganz so, wie der Geist es ihnen eingab.“

Blick auf die Wandelhalle und den Vorplatz der Heringsdorfer Kirche Quelle: Dietmar Pühler

Der Heilige Geist macht die Jünger zu gewaltigen Rednern vom Reich Gottes. Keine soziale oder nationale Grenze gilt für Gott – fremde Sprachen fallen ihnen zu! Chaotisch war es sicher, für sturzbetrunken hielten manche die Jünger, die so begeistert von Gott sprachen. Mündig und sprachfähig macht dieser Geist, darum konfirmieren viele Gemeinden an Pfingsten und dazu heißt es im Konfirmationssegen: Nimm hin den Heiligen Geist, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten ...

Pfingsten macht Menschen ergriffen

Pfingsten begann etwas, das sich gerade nicht in starre Traditionen gießen lässt. Pfingsten ist ein Freigeist, ergreift Menschen und macht sie ergriffen. Nimmt unsere Hände und Münder im Geiste Jesu in Besitz und gestaltet uns innerlich zu Christen um. Auf diesen guten Geist kann man bauen und trauen: Schutz und Schirm vor allem Bösen. Und wes Geistes Kind wir sind, das zeigt unser Leben: Stärke und Hilfe zu allem Guten.

Pfingsten braucht keine klassische Tradition, sondern lauter Zeichen dieses guten Geistes durch mündige Christen.

Von Christian Pieritz