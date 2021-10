Heringsdorfer Pastor erinnert: Luther prägte unsere Sprache

Heringsdorf

Wie ein Wahrzeichen und etwas grimmig steht er da, der Martin Luther in der Heringsdorfer Kirche. Er pocht wie vor einem halben Jahrtausend auf die Bibel – den Blick streng nach oben gerichtet, als würde er mit Gott im Himmel ins Gericht gehen. Wer weiß, ob Luther nicht auch an der Himmelspforte ein streitbarer Mann gewesen ist und Petrus sich vor Ärger die Haare raufte.

Es ist Reformationstag, wir denken in den Gottesdiensten an den großen Reformator, aber auch an den Übersetzer der Bibel, der unsere Sprache bis heute geprägt hat. Viele Wortschöpfungen wie Feuereifer, Herzenslust, Lockvogel, die Gewissensbisse und die Denkzettel stammen aus Luthers bildhafter Übersetzersprache.

Biblische Texte in unser Leben übersetzen

Oft wird er wohl mit sich gerungen haben, wie man das Hebräische und Griechische am besten verdeutscht. In der Weihnachtsgeschichte grüßt der Engel zum Beispiel wörtlich: Gegrüßet seist du, Maria voll Gnaden… Aber wo redet man denn so? Voll Gnaden, da denkt Luther wohl eher an ein Fass voll Bier oder einen Beutel voll Geld. Besser „Maria, du Begnadigte“? Aber das klingt wie eine Straftäterin, oder „Maria, du Begnadetete“ – als wäre sie besonders talentiert? Als „Maria, du Holdselige“ schon gedruckt war, meinte Luther: Der Engel hätte einfach „Es grüßt dich Gott, du liebe Maria“ sagen sollen im Deutschen.

Eine ähnliche Übersetzungsaufgabe haben wir allezeit: Wir sollen die biblischen Texte in unser Leben übersetzen. In unserem Alltag sollen sie mitreden – wie wir uns verstehen und zusammenleben wollen – dass ist immer wieder neu in unsere Zeit und unser Leben zu übersetzen. Dadurch können wir als Menschen zu Wahrzeichen Gottes werden. Ein Wahrzeichen ist ein typisches Erkennungsmal.

Ursprünglich war das Wahrzeichen ein Wortzeichen – so wie eine geheime Losung – aber aus dem Wortzeichen ist nach und nach das Wahrzeichen geworden. So soll es auch bei uns sein: Aus dem Wortzeichen der Bibel sollen wir zu Wahrzeichen Gottes werden. In unserer Zeit, in unseren Häusern, auf unseren Arbeitsstellen sollen wir das typische Erkennungszeichen Gottes sein. Das hätte Luther bestimmt gefallen.

Von Christian Pieritz