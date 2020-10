Heringsdorfer Patenklasse lernt Steigenberger-Hotel kennen

Heringsdorf

Erst kürzlich wurden 22 Erstklässler der Grundschule Heringsdorf in das Steigenberger Grandhotel & Spa eingeladen und lernten somit ihren neuen Paten zum ersten Mal kennen. Das Hotel freut sich sehr, die Patenschaft für die Klasse 1c der Grundschule Heringsdorf übernommen zu haben.

Am Morgen öffnete sich die Hoteltür und insgesamt 22 muntere Erstklässler betraten mit ihrer Klassenlehrerin Birte Köhler und der Schulsozialarbeiterin Jacqueline Gückstock die Lobby des Hauses. Das erste Aufeinandertreffen der Hotelcrew mit der Patenklasse begann. Auf die Frage des Hotelteams, was ein Hotel alles braucht, kam vom kleinen Max (7) prompt die Antwort „Nudeln!“, woraufhin das Eis gebrochen war. Mit ein paar wissenswerten Informationen rund um das Hotel startete die Gruppe auf einen kleinen Rundgang. Zu Beginn konnten die Kleinen ein großzügiges Executive Studio mit einer Wohnfläche von rund 85 Quadratmetern sowie zwei Schlafzimmern, Wohn- und Essbereich mit Kamin und Badezimmer mit Dusche, Badewanne und eigener Sauna inspizieren. Anschließend wanderte die Gruppe am 20 Meter langen, beheizten Außenpool vorbei zum Kids Club, der sich in einer eigenen Kindervilla befindet.

Das Team startete mit dem Vorlesen einer schönen Herbstgeschichte. „Anschließend konnten die Kinder – aufgeteilt in zwei Gruppen – bunte Fensterdrachen basteln und Kinder-Yoga ausprobieren“, berichtet Mitarbeiterin Corinna Schmidt. Und zum Abschluss durften die Grundschüler bei lustigen Stopptänzen zeigen, wie gut sie tanzen und wie schnell sie stillstehen können.

Als abschließende Erfrischung gab es für alle auf der Terrasse des Restaurants „ Lilienthal“ Usedom ein Eis am Stiel. Bevor die Klasse wieder in Richtung Grundschule startete, versammelten sich alle im Hotelpark für das erste gemeinsame Gruppenfoto, bevor es um 11.30 Uhr hieß „A-u-f W-i-e-d-e-r-s-e-h-e-n“.

