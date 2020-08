Heringsdorf

Der Wohn- und Gesundheitspark im Heringsdorfer Setheweg bleibt weiter umstritten. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan schaffte am Donnerstagabend nur mit hauchdünner Mehrheit den Sprung in die nächste Runde. Neun von 17 Gemeindevertretern bestätigten den Entwurf und gaben ihn damit für die öffentliche Auslage frei, sechs lehnten ab, zwei enthielten sich.

Auf Kritik stieß die Ankündigung von Bauherr Prof. Dr. Dietmar Enderlein, in dem Wohngebiet auf dem früheren Areal der Heringsdorfer Stahl- und Metallbau GmbH nur noch auf zehn Sozialwohnungen zu setzen. Der Medigreif-Chef hatte das damit begründet, dass die Gemeinde keinerlei Nachweis über den Bedarf an Sozialwohnungen habe.

Anzeige

Wohnungsnot ist ein Problem

Das brachte Hans-Jürgen Merkle (Kaiserbäderbündnis) auf die Palme. „Ein Argument für die Bebauung war die Linderung der Wohnungsnot in der Gemeinde. Wir haben eine Liste von über 200 Wohnungssuchenden. Und da kann die Gemeinde den Bedarf nicht nachweisen? Man kann die Leute anschreiben und einen Fragebogen mitschicken. Ich habe auch große Probleme mit der Massivität der Bebauung.“

Weitere OZ+ Artikel

Die Wohnhäuser am Bansiner Landweg sollen zweigeschossig werden und die Gebäude zum Haus Gothensee hin drei- und viergeschossig. Insgesamt sind 115 Wohneinheiten geplant. Die teilen sich auf in 61 Mietwohnungen, zehn Sozialwohnungen sowie 44 Wohnungen in der Seniorenresidenz.

244 Wohnungsgesuche in Kaiserbädern

Aktuell würden bei der Wohnungsgesellschaft der Kaiserbäder sogar 244 Wohnungsgesuche vorliegen, wie Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken informiert. Die größte Nachfrage gibt es für Zweiraumwohnungen mit 98. Bei Dreiraumwohnungen sind es 63, altersgerechten Wohnraum suchen 48. „Als Verwaltung würden wir sehr gerne den Bedarf für Sozialwohnungen nennen. Weil wir noch keinen sozialen Wohnraum in der Gemeinde haben, kann man auch noch keinen Antrag stellen“, sagt Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken.

Der große Bedarf lasse sich aber an mehreren Indikatoren feststellen. Die Zahl der Anträge auf Wohngeld steige. „Da liegen wir schon im Preissegment vom sozialen Wohnungsbau“, so Marisken. Zudem verweist sie auf die Initiative des Landes, das Heringsdorf als Modellregion für sozialen Wohnungsbau ausgewählt hat. Mehrere Wohnbauprojekte sollen in den nächsten Jahren umgesetzt werden. „Ich kann auch den Investor verstehen, der Sicherheit braucht. Das Projekt ist ein Mehrwert für die Gemeinde. Ich begrüße es“, so die Bürgermeisterin.

„Der B-Plan ist sachlich falsch“

Für Sven Brümmel (Kaiserbäderbündnis) decke sich der aktuelle Entwurf nicht mit der ersten Präsentation, „die noch mit viel Charme vorgestellt wurde. Es haben sich Veränderungen ergeben. Es entstehen große, kompakte Gebäude. Aus 20 Sozialwohnungen sind zehn geworden. Der B-Plan ist für mich sachlich falsch.“

Dem widersprach Bauamtsleiter Andreas Hartwig: „Wir haben hier einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Da geht es um ein Gemisch an Wohnungen. Der Investor hat mindestens zehn Sozialwohnungen zu liefern. Das Ziel des B-Planes ist damit nicht verfehlt. Es gibt nur marginale Veränderungen. Inhaltlich ist es das gleiche wie beim Aufstellungsbeschluss.“

Bestandteil des Vorhabens ist auch ein Gesundheitszentrum, in dem vier Arztpraxen, Apotheke, Pflegedienst, Physiotherapie sowie ein Labor geplant sind. Zum Jahresende soll Baustart sein.

Von Henrik Nitzsche