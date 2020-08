Heringsdorfer begraben ihr langjähriges Verkehrskonzept

Heringsdorf

Vor zwölf Jahren beauftragte die Gemeinde Heringsdorf das Verkehrsplanungsbüro PTV AG Dresden mit der Erstellung eines Verkehrsentwicklungskonzeptes. Die PTV-Verkehrsexperten sollten der Gemeinde mit dem Konzept verkehrsberuhigende Maßnahmen in den drei Seebad-Zentren vorschlagen. Seit 2013 liegt die Planung mit Maßnahmen zur Reduzierung des Durchgangsverkehrs auf den Nebenstraßen nun schon vor. Seitdem wurde in vielen Ausschusssitzungen darüber gestritten – aber immer ohne Ergebnis. Nun hat das Trauerspiel ein Ende. Nach dem Hauptausschuss hat am Donnerstag auch die Gemeindevertretung einstimmig, bei einer Enthaltung, beschlossen, das Konzept aufzugeben. Bernd Herrgott ( CDU) hatte den Antrag gestellt, weil seine Fraktion die Verkehrsentwicklungsplanung für „mittlerweile komplett überholt“ ansieht. „Es ist kein Verkehrsvermeidungskonzept, sondern nur ein Verlagerungskonzept. Wir sprechen uns dafür aus, dass die beiden Konzepte (Teilkonzepte für Ahlbeck und Heringsdorf; d. Red.) zu den Akten gelegt wird“, stellt er klar. Mit dem deutlichen Ergebnis folgten die Gemeindevertreter der Beschlussempfehlung des Hauptausschusses, der am Abend vorher getagt hatte.

Von Dietmar Pühler