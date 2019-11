Heringsdorfer bei WM in Peru dabei

Heringsdorf

Jetzt geht es auf die ganz große Pokerbühne: Der Heringsdorfer Sven Kautermann fährt zur Weltmeisterschaft nach Peru. Anfang Dezember findet in Lima die WM der International Federation of Match Poker statt. Mit dabei ist auch die deutsche Nationalmannschaft, die sich aus Spielern aus Hamburg, Berlin, Hannover, Bochum und Regensburg zusammensetzt. Teil des Teams ist auch Kautermann, der mit mehreren Mitstreitern in der Pokerliga für den HSV Insel Usedom unterwegs ist. „Wir starten dort mit acht Spielern und zwei Analytikern. Gegen starke Asiaten oder Inder zu spielen, wird eine Herausforderung. Die Teilnehmer aus Amerika werden erst kurz vor der WM fest stehen“, sagt Kautermann. Neben dem amtierenden Weltmeister Ukraine sind Peru als Gastgeber und Europameister Spanien und weitere 13 Teams am Start.

Erfolg in Irland

So wurde der Verein gegründet

Von Gert Nitzsche