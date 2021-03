Heringsdorf

An diesem Samstag war der Internationale Tag des Glücks. Das verspürte bereits einen Tag früher der Heringsdorfer Robert Jährig. Denn der rührige Papiertheater-Macher hatte seine Kollegin Sieglinde Haase aus Remscheid bei deren Antrag zur Aufnahme des Papiertheaters in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes unterstützt.

Nun kam die frohe Kunde von der Kultusministerkonferenz aus Bonn, dass das „Papiertheater“ neben 19 weiteren Kulturformen neu in die Liste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde. Mit dabei sind unter anderem der „Streuobstanbau“ und die „Weinkultur in Deutschland“ sowie ebenfalls aus unserem Bundesland „Die Vielfalt des Sagenerzählens in Mecklenburg-Vorpommern“. Das Verzeichnis umfasst nunmehr 126 Einträge, die die Vielfalt des kulturellen Lebens in Deutschland dokumentieren.

Liste vom Zeesboot bis zur Handharmonika

Mecklenburg-Vorpommern ist in der Liste des Immateriellen Kulturerbes des Weiteren mit der „Bewahrung und Nutzung der Zeesboote in der Mecklenburg-Vorpommerschen Boddenlandschaft“, dem „Barther Kinderfest“, dem „Malchower Volksfest“ als ältestem Heimatfest in Mecklenburg-Vorpommern, der „Revitalisierung des Spiels auf der diatonischen Handharmonika in Mecklenburg-Vorpommern“ und der „Traditionellen kunsthandwerklichen Herstellung der Darßer Türen“ vertreten.

„Ich freue mich wie Bolle“, war die erste Reaktion von Robert Jährig am Telefon, als er die Nachricht weitergab. Sein Papiertheater Heringsdorf ist eines von wenigen seiner Art in Deutschland. Trotz Corona-Lockdowns ist er weiter aktiv. Zurzeit ist er mit der Übersetzung von Jules Vernes „In 80 Tagen um die Welt“ beschäftigt, das er im Oktober auf dem Münchner Papiertheater Festival aufführen möchte. Seine neue Reisebühne erlebte dort vor einem halben Jahr mit dem Stück „Des Kaisers neue Kleider“ ihre Premiere.

Opern und Märchen auf der Bühne

Er bringt Opern und Märchen auf die Bühne und holt so quasi das Theater ins Wohnzimmer. Er hat schon den „Orpheus“ gezeigt, den „Freischütz“ und die „Zauberflöte“. Ein Besuch als Knirps im Kulturhistorischen Museum in Stralsund weckte in ihm die Leidenschaft für die knallbunten Pappkulissen.

Papiertheater Heringsdorf: "Die chinesische Nachtigall". Quelle: Dietmar Pühler

Und nun ist das Papiertheater deutschlandweit bekannt: In der Begründung des Expertenkomitees Immaterielles Kulturerbe bei der Deutschen UNESCO-Kommission heißt es: „Das Expertenkomitee würdigt die kulturelle Ausdrucksform des Papiertheaters ... Es handelt sich hierbei um eine darstellende Kunst mit langanhaltender Tradition ... Sie wird geprägt durch eine Mischung aus Darstellungen mit Nachdrucken sowohl historischer als auch moderner ästhetischer Formen und Geschichten.“

Das Expertenkomitee hebt in der Begründung hervor, dass die Trägergruppe einer Weiterentwicklung des Papiertheaters offen gegenübersteht. So setzt Robert Jährig gern technische Effekte ein, zum Beispiel mit induktionsgetriebenen Modellautos, mit Pyrowatte oder mit Nebel aus einer E-Zigarette.

Nun darf sich sein Heringsdorfer Papiertheater mit dem Logo schmücken: „Immaterielles Kulturerbe – Wissen. Können. Weitergeben.“ Das würde Robert Jährig nur zu gerne auch in Schulen tun, mit Workshops und Aufführungen. Doch dazu braucht es noch etwas Geduld, bis auch die Papiertheater wieder vor Publikum spielen dürfen.

Von Dietmar Pühler