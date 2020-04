Heringsdorfer hat schon über 200 Stoffmasken genäht

Heringsdorf

Gelernt ist gelernt. Der Heringsdorfer Valentin Völker sitzt in seiner Werkstatt, umgeben von alten Nähmaschinen der Marken Phoenix, Textima, Veritas, Singer und Strobel, und näht, was das Zeug hält. „Alle jammern rum, da hab ich angefangen Masken zu machen“, erklärt der 83-Jährige. Seit vier Wochen schneidet er Stoffe zu, näht die Kanten um und Gummis an. Seine Frau Lieselotte hilft ihm. „Lotte macht die Feinarbeit, schneidet die Fussel ab und wäscht sie bei 60 Grad“, fügt er an.

Wie viele andere, die derzeit Mund-und-Nasen-Tücher nähen, musste auch der gelernte Schneider in den vergangenen Tagen feststellen, dass Gummibänder Mangelware sind. „Es ist ganz schwierig, an Gummis ranzukommen. Im Tedi habe ich dann Haushaltsgummibänder gefunden“, sagt Völker leicht verschmitzt. Zu seinen Abnehmern gehören das Senioren-Pflegeheim Stella Maris, eine Arztpraxis, das Betreute Wohnen der Caritas, viele Nachbarn und die Kindertagesstätte Himmelschlüsselchen in Benz, die Völkers Tochter Verena Kurze leitet.

Anzeige

Gummis gegen Stoffmasken getauscht

Da die Kitas ab kommender Woche die Notbetreuung ausweiten sollen, besteht dort auch Bedarf an kleineren Stoffmasken für die Kinder. An Stoff mangelt es Valentin Völker nicht und mit der neuen Gummiquelle kommt er vorerst auch ein gutes Stück weiter. Vorher hatte der findige Heringsdorfer die Nachbarschaft abgeklappert und Gummis gegen Stoffmasken getauscht.

Weitere OZ+ Artikel

Eine kleine Auswahl an Mundtüchern, die Familie Völker bereits genäht hat. Quelle: Dietmar Pühler

Gelernt hat Völker das Schneiderhandwerk in den 1950er-Jahren und als Schneidermeister arbeitete er bis 1967 in Heringsdorf. Danach ging er zur Seebaggerei und war unter anderem als Kapitän eines Spülschiffs in den Boddengewässern unterwegs. „Wir haben Kies vor dem Adlergrund gesaugt und in Ladebow, Greifswald und am Dänholm aufgespült“, erklärt Valentin Völker, der kurz vor der Wende bei der Gemeinde Heringsdorf als Hausmeister anheuerte. Später war er Leiter eines Jugendprojektes der Gemeinde, in dessen Rahmen er mit Jugendlichen das Schulschiff „Wappen von Heringsdorf“ aufmöbelte und mit ihnen Ausfahrten unternahm.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

In all den Jahren war er immer auch noch als Schneider gefragt, unter anderem als Maßschneider des Künstlers Rolf Werner. Unzählige Segel hat er repariert oder für seinen Sohn Ingbert Völker ein ganzes Zelt mit einem Durchmesser von zehn Metern genäht. Nun sind die Stoffe um ein Vielfaches kleiner, wenn er im 20-Minuten-Takt einen Mundschutz nach dem anderen produziert. Der Bedarf ist noch sehr groß und Mundschutztücher fehlen noch an allen Ecken und Enden.

Mehr zum Thema

Corona-Krise auf Usedom: Kirchengemeinde hilft beim Nähen von Mundtüchern

Usedom näht Mundschutztücher für Pflegekräfte

Corona-Manager aus Greifswald: Noch nie starben weltweit so viele Menschen in so kurzer Zeit an einer Krankheit

Von Dietmar Pühler