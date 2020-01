Heringsdorfer startet Diskussion: Usedomer Kurorte sollten nicht mehr Kaiserbäder heißen

Heringsdorf

Die touristische Marke „ Kaiserbäder“ hat sich etabliert. „ Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin gehören zu den nachfragestärksten Seebädern nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern an der gesamten deutschen Küste“, heißt es im vor zwei Jahren beschlossenen „Tourismuskonzept Kaiserbäder 2026“: Mondän, lebendig, ambitioniert – mit klarer Marke auf Erfolgskurs. Das goldene Logo der Kaiserbäder wurde im vergangenen Jahr durch ein blaues ersetzt.

Ist diese Marke aber noch zeitgemäß? Diese Frage stellt Olaf Salow aus Neu Sallenthin. „Es gab zwei Weltkriege und zwei Verbrecher – Kaiser Wilhelm und Adolf Hitler. Als Adolf Hitler 1940 in Frankreich einmarschierte und das Land besetzte, gratulierte und beglückwünschte ihn Kaiser Wilhelm II. zum großen Erfolg und Sieg für Deutschland“, schreibt der Insulaner in einem Brief an die OZ. „Da muss man sich doch fragen, ob es wirklich noch würdig ist, den Namen Kaiserbäder zu tragen?“, meint Salow, der in der Vergangenheit auch die traditionellen Kaisertage in Heringsdorf kritisiert hatte.

Badeorte zur Regierungszeit Wilhelms II. aufgeblüht

„Der Umgang mit historischen Größen ist nicht leicht“, sagt Geschichtsprofessor Thomas Stamm-Kuhlmann. Er war bis März 2019 Lehrstuhlinhaber an der Greifswalder Universität. „Richtig ist ohne Zweifel, dass die drei Badeorte zur Regierungszeit Wilhelms II. aufgeblüht sind und dass sie eben auch die High Society angezogen haben. In Frankreich nennt man die entsprechende Periode ‚belle époque‘. Es fragt sich, ob dieser Ausdruck griffig genug wäre, um die ‚ Kaiserbäder‘ zu ersetzen“, stellt Stamm-Kuhlmann zur Diskussion.

„Die Mit-Verantwortung Wilhelms II. für den Ersten Weltkrieg und dessen millionenfache Todesopfer ist anerkannt, wenn er auch nach heutigem Recht wohl nicht als Kriegsverbrecher angeklagt würde. Unbestreitbar ist, dass sich Wilhelm II. Hoffnungen gemacht hat, die NSDAP werde seine Dynastie auf den Thron zurückbringen“, sagt Stamm-Kuhlmann. Das Glückwunschtelegramm des abgesetzten Kaisers an Hitler nach dessen Sieg über Frankreich 1940 ist verbürgt, betont er.

Für Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann spielt die Person des Kaisers bei der Marke „ Kaiserbäder“ keine Rolle. „Es geht um die Wertschätzung der Zeit bis 1920, aus der wir heute noch Gewinn ziehen. Ich denke da an die Bäderarchitektur und an das Lebensgefühl in dieser Zeit.“

Geschichte für den Tourismus nutzen

Thomas Stamm-Kuhlmann ist Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus in Greifswald. „Ich kenne die Risiken, die sich ergeben, wenn man die Geschichte am Ort für den Tourismus nutzbar machen will. Hier in Greifswald ist es Caspar David Friedrich, der zweifellos zu dieser Stadt gehört und deswegen auch eingesetzt wird. Ich unterstütze das, aber ich sehe zum Beispiel hier die Gefahr, dass ein Künstler, der zu Lebzeiten ein von vielen verkannter Avantgardist war, heute im Massengeschmack platt getreten zu werden droht.“

Die Kaisertage in Heringsdorf kennt Thomas Stamm-Kuhlmann. Er sieht Parallelen zur Stadt Kronberg im Taunus, wo er lange gelebt hat. „1901 hat sich die Mutter Wilhelms II. dort ein Schloss gebaut. Heute ist es ein Hotel, Wilhelms Zimmer wird dort immer noch gezeigt. Die Kaiserin hat der Stadt ein Krankenhaus gestiftet, das heute als Altersheim dient. Ungeachtet dieser mehrfachen Bezüge ist keiner auf den Gedanken gekommen, in Kronberg Kaiserinnen- oder Kaisertage zu veranstalten.“

Kaisertage mit besonderem Flair

In diesem Jahr finden die Heringsdorfer Kaisertage zum 23. Mal statt – vom 30. Juli bis zum 2. August. Federführend ist der Eigenbetrieb, unterstützt wird er vom Förderverein Kleinkunst Insel Usedom. „Wir kümmern uns hauptsächlich um die historische Garderobe. Es ist eine Veranstaltung mit besonderem Flair – ein Kostümfest. Sicher kann man über den Kaiser streiten. Wir gehen während der Tage mit der Figur aber mit viel Augenzwinkern um“, sagt Kersten Fubel, Vorsitzender des Fördervereins. Traditionell steht jedes Jahr bei dem Fest am Samstag die Begrüßung des Kaiserpaares auf dem Programm.

