Heringsdorf

Einen besonderen Fund machte vor wenigen Tagen die Heringsdorferin Ute Pühler beim Spaziergang an der Bansiner Steilküste. Erst zuhause entdeckte sie nach dem Reinigen des gefundenen Feuersteins, dass dieser scheinbar eine versteinerte Muschel trug. „Ich gehe sehr gerne und viel am Strand spazieren. Meine Lieblingsstrecke ist mit dem Zug nach Ückeritz zu fahren und am Strand zurück zu laufen. Im Winter schaue ich bei den Spaziergängen, ob ich einen Bernstein finde, und im Sommer danach, was das Meer so alles bereit hält“, erzählt die gebürtige Mainzerin, die seit zehn Jahren auf Usedom lebt.

Bernsteine hat Ute Pühler schon etliche am Strand aufgelesen. „Fast an der Stelle, wo der besondere Feuerstein lag, habe ich meinen bisher größten Bernstein gefunden. Er ist 5,5 cm lang und wiegt 17 Gramm“, beschreibt die Wahl-Heringsdorferin.

Der Feuerstein sei mit 6,5 mal 3 cm ähnlich groß. Auf die Feuersteinknollen hat sie es auch als Sammlerin abgesehen, denn diese wandern „in den Baumring unseres Amberbaumes im Garten“. Dessen botanischer Name „Liquidambar“ bedeutet übersetzt übrigens „flüssiger Bernstein“.

Ute Pühler, die auch sehr gerne Sonnenauf- und -untergänge fotografiert und in sozialen Medien postet, wollte es nun genau wissen, was da huckepack auf dem Feuerstein saß. „Ich habe zwei Fotos in einer Facebook-Gruppe für Ostsee- und Nordsee-Strandfunde gepostet und gefragt, was das sein könnte. Dort habe ich dann erfahren, dass es eine Brachiopode in einem Flint ist“, so die Sammlerin.

Sehen aus wie Muscheln

Sie hat sich schlau gemacht und weiß nun: „Brachiopoden, zu deutsch ,Armfüßer’, sehen zwar aus wie Muscheln, sind aber keine. Statt einer linken und rechten Schale wie bei den Muscheln haben Brachiopoden eine obere und eine untere Schale, wobei die bauchseitige meist größer ist. „Versteinerte Fossilien in Flint, wie Seeigel oder Armfüßer, sind mehrere Millionen Jahre alt und hier etwas Besonderes. In anderen Regionen kommen sie häufiger vor, zum Beispiel auf Rügen“, hat sich Ute Pühler belesen.

Während ihre gewöhnlichen Feuerstein-Funde unter dem Amberbaum landen, findet der Brachiopoden-Flint seinen Platz im Wohnzimmer. „Ich habe eine Holzschale mit Usedomer Sand. Da kommen meine Lieblingsfunde rein, wie ein Bernstein mit Seepocken, ein Bimsstein und Gagat, wie versteinerte Holzkohle bezeichnet wird“, erklärt die Heringsdorferin.

Flaschenpost am Strand entdeckt

Kürzlich hat Ute Pühler einen weiteren kuriosen Fund an der Steilküste gemacht: Eine Flaschenpost. Auf die Reise geschickt wurde sie zwei Wochen vorher von einem Mädchen in Bansin. Da sie nicht weit gekommen ist, wird ihr die Heringsdorferin demnächst zu einem zweiten Versuch verhelfen. Vielleicht kommt die Flasche dann ein Stückchen weiter.

Anfang April machte Gabriela Messlin aus Bansin einen ungewöhnlichen Fund. Bei einem Spaziergang fand sie am Strand in Stubbenfelde eine Steinmuschel. Laut dem Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel soll es sich um einen Brachiopoden gehandelt haben.

Von Henrik Nitzsche