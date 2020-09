Trotz Sturm und Regen am Hochzeitstag – dem Glück von Thomas und Anne Heilmann kann das alles nichts anhaben. Mit dem Ja-Wort am Strand ist ihr Glück nun auch offiziell besiegelt.

Hochzeit am Strand - Heringsdorfs Kurdirektor ins Eheglück gepustet

