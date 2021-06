Heringsquoten zwingen Fischer in die Knie: „Den Kutter habe ich über ebay verkauft“

Warthe

Die Wellen sind kleiner. Und der Kutter ist es auch. Mit seinem Heuer tuckert Peter Wolff, die aufgehende Sonne im Rücken, vom Hafen auf das Achterwasser hinaus. Erst vor wenigen Wochen hat der Fischer aus Warthe die kabbelige Ostsee gegen das ruhigere Küstengewässer getauscht, wo man die Strecke zum Fangplatz nicht mehr in Seemeilen, sondern in Fahrtminuten berechnet. Das Achterwasser trennt die Insel Usedom vom Festland. Und es ist zugleich das rettende Ufer für den Fischer. „Zwanzig Minuten noch, dann sind wir da“, ruft Wolff gegen den knatternden Motor an. Das Reusengeschirr, handgeflochten, ragt über die Bordwand hinaus und drückt den Kahn sicher ins Wasser, das sich an diesem frühen Morgen wie ein harmloser Binnensee vor ihm ausbreitet.

In der Ostsee war alles größer: die Wellen, die Fänge, das Abenteuer

Peter Wolff (rechts) setzt zusammen mit seinem Gehilfen Reusen. Quelle: Martina Rathke

Im Frühjahr hat Wolff entschieden, den Fanggründen an der Oderbank und vor Rügen nach 25 Jahren Tschüssing zu sagen und zu den Reusenplätzen seines Vaters, Großvaters und Urgroßvaters zurückzukehren. „Ich habe gern in der Ostsee gefischt“, sagt er. Alles war irgendwie größer: die Wellen, die Fänge, das Abenteuer, die Erlöse. Doch dann begann die Heringsquote zu schmelzen wie ein Alpengletscher in der Sonne. „Es war ein schleichender Prozess“, resümiert er. Zunächst langsam, in den vergangenen drei Jahren immer schneller, bis ihm nur noch 2,8 Tonnen Hering und eine Tonne Dorsch blieben. „Die Fänge haben die Kosten nicht mehr gedeckt.“ Seinen großen Kutter verkaufte Wolff vor drei Wochen über ebay. Ein Freizeitkapitän schippert jetzt mit seiner „Karin“ an der Küste entlang.

Viele Fischer geben die Ostseefischerei auf

Peter Wolff ist Fischer in vierter Generation und vermutlich auch der letzte in seiner Familie. Quelle: Martina Rathke

Der Landesverband der Kutter- und Küstenfischer rechnet für dieses Jahr damit, dass viele Kollegen die Ostseefischerei aufgeben. Wolff hat Glück, dass er in seinen fetten Ostsee-Jahren die Pachtgewässer hielt und nun dort weitermachen kann, wo auch sein Vater fischte. „Die meisten, die aufgeben, werden in Rente oder in den Nebenerwerb gehen“, schätzt Vizeverbandschef Michael Schütt. Rund 180 Hauptberufsfischer sind noch in der Kutter- und Küstenfischerei in MV tätig. Vor 30 Jahren waren es etwa 1000.

Wolff: Ich bin der Letzte in der Familie

Ein Stiefel als Warnsignal an andere Bootsführer kommt auf die letzte Stange. Quelle: Martina Rathke

Wolff (50) ist Fischer in vierter Generation. „Erst kam Ludwig I., dann Ludwig II., dann mein Vater und jetzt ich.“ Vermutlich werde er auch der letzte in der Familie bleiben. Sein 18-jähriger Sohn Niklas wird Tischler. „Is auch besser so, hat mehr Zukunft“, sagt Wolff. Von seinem Vater Rudolf hat er gelernt, wie man Reusen baut, wo Strömungen fließen und sich die ergiebigsten Fanggründe befinden. An einem dieser Plätze stoppt Wolff seinen Kahn und setzt die Reuse. Mit Schwung rammt er die acht Meter langen Stangen aus Kiefernholz in den moorigen Untergrund und bindet das Netz an ihnen fest. Auf die letzte Stange schiebt er einen Stiefel als Warnsignal für andere Bootsführer. „Muss sein, bringt Glück“, grinst er unter seinem Basecap hervor.

Abwrackprämie für Fischer hat einen Haken

Möwen suchen nach Nahrung in den zum Trocknen aufgehängten Reusen. Quelle: Martina Rathke

Das Land versüßt den Fischern inzwischen den Ausstieg aus der Fischerei mit einer Abwrackprämie. Die Quoten fallen an den Staat, das nimmt Druck von den Beständen, die klimabedingt schwächeln. Fischereiminister Till Backhaus (SPD) sagt: Die Ausgleichszahlungen trügen den Belangen der Fischer wie auch der notwendigen Anpassung der Flotte an die langfristig verfügbaren Fangmöglichkeiten Rechnung. Doch ein Geschenk ist das Geld keineswegs. Ein Ministeriumssprecher bestätigt die Befürchtungen der Branche: Der Abwrackprämie werden die Prämien zur zeitweiligen Stilllegung gegengerechnet, die die Fischer in den vergangenen Jahren erhielten. Viele würden deshalb auf die Abwrackprämie verzichten, weil sie unterm Strich draufzahlen würden, so Verbandsvize Schütt.

Fischereibiologe: Anpassungsprozess muss starten

Fischereibiologen fordern angesichts des schlechten Heringsbestandes einen Strategiewechsel.  „Wir brauchen weniger Fischer, die vom Hering abhängig sind, weil der Bestand auch künftig nur halb so produktiv sein wird wie in den vergangenen Jahren“, sagt Christopher Zimmermann, Chef des Thünen-Instituts für Ostseefischerei. Wenn man diesen Anpassungsprozess gestalte, habe die Fischerei eine Zukunft.

Zimmermann schlägt vor, für jeden einzelnen Hafen Ziele zu definieren. Wo müsse die Küstenfischerei aus touristischen Gründen erhalten bleiben? Wo bleibt ein Hafen auch ohne Fischerei stark, weil es bereits einen ausgeprägten Angeltourismus gibt? Wichtig sei es, Häfen mit größeren Kuttern zu halten, damit die dort bestehende Infrastruktur an Land, wie Eishallen und Verarbeitung, nicht komplett wegbricht. „Wenn diese Strukturen weg sind, wird es kaum möglich sein, sie wiederaufzubauen“, befürchtet er.

Reusenfischerei: Man wird nicht reich, kann aber davon leben

Auch Wolff will, dass es mit der Fischerei weitergeht. Wenn nicht mit seinem Sohn, dann vielleicht mit anderen. „Ich habe von meinem Vater gelernt. An wen kann ich meine Erfahrungen und mein Wissen weitergeben?“ Wolff steuert den nächsten Fangplatz an. Mit einem Haken zieht sein Gehilfe die Reusenstange heran und der Fischer hievt den fett gefüllten Reusensack nach oben. Fünf Aale, mehrere Dutzend Bleie und zwei Zander keschert Wolff aus dem Netz. Aale und Zander gehen an Kunden auf der Insel. Die Bleie sammelt Wolff in einer anderen Reuse. Sie werden in zwei Tagen nach Polen verkauft. Das Geschäftsmodell funktioniert. „Man wird nicht reich mit der Reusenfischerei, aber man kann zumindest von ihr leben“, sagt er.

Von Martina Rathke