Sie ist die Herrscherin über hunderte Paar Schuhe im Wolgaster „Schnürsenkel“ – Diana Rein. Die Wolgasterin, die in dieser Stadt schon das Licht der Welt blickte, ist nicht nur im Handel groß geworden, sondern auch – wie könnte es anders sein – ein großer Fan von Schuhen.

Auch wenn sie von sich behauptet, dass sie eigentlich bereits genügend Schuhe besitzt, so kann sie doch nicht widerstehen, wenn die neue Kollektion eintrifft. Schups, wird noch ein Paar gekauft. Im Geschäft am Wolgaster Rathausplatz fühlt sie sich wohl, Chef Steffen Trost sei sehr verständnisvoll. „Er hat während der Corona-Krise wirklich alles für seine Mitarbeiter getan“, sagt sie.

Die Mutter zweier noch schulpflichtiger Kinder liebt in der Freizeit das Radfahren und Stand Up Paddling. Sehr gerne geht sie auch in ihrer Heimatstadt in der Altstadt oder am Hafen bzw. am Peenestrom spazieren. Sie findet, Wolgast hat sehr viele schöne Ecken – „man muss sie nur sehen wollen.“

Von Cornelia Meerkatz