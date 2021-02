Hiddensee

Wer knorrige Fischer, schöne Menschen am Strand oder Maler in der Landschaft erwartet, der wird von dem im Lehmstedt-Verlag entstandenen Bildband „Hiddensee – Insel im Licht“ enttäuscht sein. Uta-Katharina Gaus Buch ist anders. Besucher oder Einheimische sind allenfalls aus großer Entfernung zu sehen.

Die Insulanerin hat die Schönheit der Insel in ihrer Einsamkeit über einen langen Zeitraum eingefangen. Sie dokumentiert den grenzenlosen Himmel, das schmale Land, bietet ungewöhnliche Sichten auf den Strand, auf leere Straßen, wie sie die etwa 1000 Insulaner am ehesten außerhalb der Saison erleben können.

Die Lichter der Silvesternacht

Die fotografische Reise beginnt in einem richtigen Winter mit Schnee und Eis, den die Einheimischen nicht so oft erleben. Sie endet in der Silvesternacht. Zwei Menschen – natürlich klein und nur von hinten zu sehen – beobachten ein Feuerwerk über erleuchteten Häusern.

Sie war zu jeder Tages- und Nachtzeit und bei jedem Wetter mit Kamera unterwegs – etwas, was die Touristen, die auf Fotosafari gehen oder Bildkünstler, die die Insel für ein paar Tage besuchen, nicht können. Der Name Gau steht für Hiddenseer. Aber sie ist keine Einheimische. Geboren in Jena, hat die Thüringerin lange in Leipzig gelebt. Hiddensee erlebte sie aber schon als Kind mit ihren Großeltern.

Erst vor drei Jahrzehnten kam Uta-Katharina Gau nach Hiddensee. Es war die Liebe, die sie in den unruhigen Wendezeiten einen Neuanfang wagen ließ. Bis 2002 betrieb Uta-Katharina Gau mit ihrem Mann Ekkehard das Zeltkino der Insel. Seither engagiert sie sich für die Kirchengemeinde und ist dort unter anderem für Veranstaltungen und die Galerie am Torbogen zuständig. Die 58-Jährige betätigt sich als Webdesignerin und vermietet, wie so viele andere Hiddenseer, Ferienwohnungen.

Hiddensee Quelle: Uta-Katharina Gau

Uta-Katharina Gau: Hiddensee – Insel im Licht, ISBN 978-395797-115-9, 20 Euro

Von Eckhard Oberdörfer