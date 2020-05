Hier entsteht neuer Wohnraum in Karlshagen

Karlshagen

In Karlshagen soll in nächster Zeit ein „städtebaulicher Missstand“ verschwinden. Wie auf der Gemeindevertretersitzung in dieser Woche beschlossen wurde, soll in der Waldstraße ein Wohnkomplex für 27 Einheiten entstehen. Das Plangebiet befindet sich laut Amt Usedom Nord westlich der Straße der Freundschaft. „Es wird im Norden durch die Wohnbebauung der Waldstraße, im Osten durch einen Spielplatz und im Süden sowie im Westen ebenfalls durch die Wohnbebauung der Waldstraße begrenzt“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Die Abgeordneten sprachen sich dafür aus, dass es sich hier nicht um zusätzliche Ferienwohnungen handeln soll, sondern um Wohnraum für „normale“ Einwohner. Die maroden Garagen, die sich derzeit an der Stelle befinden, sollen verschwinden. Es handelt sich um eine Eckbebauung und der Investor muss sich an die bisherigen baulichen Gegebenheiten halten.

Abgeordneter Siegfried Krause sprach von katastrophalen Zuständen, die es dort derzeit gibt. Damit meint er die Garagen, die zum Großteil noch alle vermietet sind. Der künftige Wohnkomplex bietet Wohnungen unterschiedlicher Größen an. Auf dem Innenhof sollen Parkplätze für die Mieter und ein paar für Besucher entstehen.

In diesem Jahr kann allerdings noch nicht mit der Bebauung begonnen werden. Derzeit handelt es sich nur um ein vorhabenbezogenenes Bebauungsplangebiet. Zunächst müsse noch eine zweite Dükerleitung gelegt werden, um die Abwasserproblematik zu klären.

Der Spielplatz verliert durch die Wohnbebauung etwas an Größe. Er schrumpft von 6000 auf rund 5500 Quadratmeter. Der erst vor wenigen Jahren eröffnete Bolzplatz bleibt auch bestehen.

Von Hannes Ewert