Hier gibt es am Samstag die erste Autoparty des Jahres auf Usedom

Seit sechs Wochen gibt es auf der Insel Usedom keine Veranstaltungen mehr. Nicht mal mehr eine Kräuterwanderung ist möglich. Doch nun gibt es die erste Möglichkeit, wieder Musik unter Menschen zu hören. Am Sonnabend gibt es im Koserower Autokino die erste Party. Das Motto des Abends: „DisTanz“. „Die Musik wird über eine bestimmte Frequenz in die Autos übertragen. Die Party findet also im Auto statt“, sagt Basti Retzlaff, der zu den Initiatoren des Abends gehört. Am Sonnabend tritt er dort als einer von vier DJ auf. Vor der Party, die um 22 Uhr startet, wird der Film „Nightlife“ übertragen.

In das Koserower Autokino passen zwischen 80 und 100 Autos. „Wer aussteigt, kann neben dem Auto tanzen. Wichtig ist, dass die Abstandsregelungen eingehalten werden. Zur Toilette geht es nur alleine. Getränke werden im Sicherheitsabstand gereicht“, so Retzlaff. Ihm sei es wichtig zu sagen, dass die Veranstaltung in der Form von den Behörden genehmigt wurde. „Angesetzt ist die Party bis 3 Uhr in der Nacht. Der Kartenpreis pro Auto beträgt 20 Euro. Pro Auto sind allerdings nur zwei Personen zugelassen. Es sei denn, es ist die Kernfamilie.“

Sollte die Autoparty als gelungen durchgehen, sind sogar weitere Veranstaltungen dieser Art auf Usedom möglich. Die Veranstalter fassen allerdings auch Spielorte auf der Insel Rügen ins Visier.

Weitere Veranstaltungen finden im Landkreis nicht statt

Laut Landkreissprecher Achim Froitzheim sind keine Veranstaltungen sowohl am 1. Mai als auch darüber hinaus möglich. „Es gelten weiterhin die allgemeinen Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen. Hinzu kommt die Maskenpflicht im Handel und im ÖPNV. Auch das Aufstellen eines Maibaumes fällt unter das Verbot. Während des Aufstellens kommen sich die Teilnehmer dichter als es gerade möglich ist“, sagt er.

Open-Air-Gottesdienste auf Usedom geplant

