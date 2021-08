Hier packen alle mit an: Usedomer Rettungsschwimmer immer bereit

Zinnowitz

Auf den Rettungstürmen der Insel Usedom sind derzeit alle denkbaren deutschen Dialekte zu hören. Es wird berlinert, gesächselt oder auch die bayerische Mundart kommt durch. Nicht zu vergessen sind alle die Polen, die jedes Jahr auf dem deutschen Teil der Insel aushelfen. Hunderte Rettungsschwimmer sind während der Badesaison zwischen Mitte Mai und Mitte September nötig, damit die Strände abgesichert sind. Viele Rettungsschwimmer kommen seit etlichen Jahren an die Ostsee und verbringen hier ihre Semesterferien, den Urlaub oder auch die Ferien. Jeden Tag ab morgens um 9 Uhr sind die Türme besetzt – die OZ begleitete eine Stunde die Männer und Frauen und schaute, wie sie in den Tag starten.

Ehrentamtlerinnen aus Bayern

Johanna Kister (20) und Julia Wölfl (21) gehören zu den Ehrenamtlichen, die wahrscheinlich die meisten Kilometer hinter sich brachten, um anderen Badegästen in der Not zu helfen. Sie kommen aus Fürstenfeldbruck – einer Kreisstadt westlich der bayerischen Hauptstadt München. „Es sind genau 886 Kilometer“, weiß Johanna. Beide kennen sich von ihrem Ortsverband und für sie ist es das zweite Mal in Folge, dass sie Wache an der Ostsee schieben.

Julia Wölfl (21,l.) und Johanna Kister (20) kommen aus Bayern, um an der Ostsee zu helfen. Quelle: Hannes Ewert

„Es ist vor allem die Gemeinschaft unter den Leuten, die den Reiz an dem Job ausmacht. Man verbringt nicht nur den Tag miteinander, sondern unternimmt nach dem Feierabend noch schöne Sachen. Essen gehen, selbst kochen oder auch Volleyballspielen gehören da schon dazu“, ergänzt Julia Wölfl. Eine Woche lang verrichten sie hier ihren Dienst und verdienen sich so etwas Taschengeld nebenbei.

Männer und Frauen verteilen sich auf die Türme

Wenn die Rettungsschwimmer am Morgen auf dem Hauptrettungsturm an der Zinnowitzer Seebrücke zusammenkommen, dann wird zunächst der Tag besprochen. „Hier statten wir uns aus und schwirren dann auf unseren jeweiligen Turm aus“, erklärt Johanna. Zwei weitere Türme sind an diesem Morgen zu besetzen – am Fischerstrand und auf Höhe des FKK-Strandes in Richtung Trassenheide. Hauptberuflich absolviert sie gerade ein Bundesfreiwilligendienst im Rettungsdienst. Ihre Kollegin Julia studiert gerade Lehramt.

Obwohl immer nur kleine Teams auf den Türmen arbeiten, eine Sache müssen die jungen Männer und Frauen dennoch jeden Morgen gemeinsam machen: die Bereitstellung des Jetskis. Nur mit geballter Kraft können sie das wuchtige Gefährt aus dem Unterstand unter der Seebrücke holen. Auch das Boot wird fit für den Tag gemacht.

Keine großen Einsätze dieses Jahr

Größere Einsätze erlebte das bayerische Duo in diesem Jahr nicht. „In Bayern haben wir ziemlich viele kleine und große Seen und Flüsse. Dort halten wir immer am Wochenende Wache“, sagt Johanna Kister. Oft passiere es allerdings, dass außerhalb der regulären Wachzeiten Unglücke geschehen.

Dieses Jahr war laut Wachturmleiter Christian Baller verhältnismäßig ruhig. Seit Mitte Mai mussten sie nur drei Mal den Rettungswagen alarmieren und 54- mal Erste Hilfe leisten. Die Erste Hilfe umfasst den Splitter in der Hand von der Laufleiste der Seebrücke oder auch die Wunde im Fuß, die durch eine Glasscherbe verursacht wurde. „Die meisten Dinge klären sich sehr schnell“, so Baller.

Schwimmer sollen nicht so weit hinaus

Oft fahren die Rettungsschwimmer allerdings mit ihrem Jetski hinaus auf die Ostsee, um abgetriebene Wasserspielzeuge wieder einzusammeln. Wenig Verständnis haben sie für Badegäste, die 500 Meter hinaus schwimmen müssen und damit sich und die Rettungsschwimmer in Gefahr bringen. „Wenn es am Strand windstill ist, dann kann auf der Ostsee zum einen eine gefährliche Strömung herrschen, zum anderen mehr Wind sein. Manche denken, dass es ‚nur‘ die Ostsee ist und da kann das Schwimmen in der Ferne schon nicht so schlimm sein“, erklärt Baller. Zum anderen können bei ungeübten Schwimmern schnell die Kräfte schwinden und aus 500 Metern Entfernung kann sie kaum jemand um Hilfe rufen hören. Seine Empfehlung: einfach an der Küste entlangschwimmen.

Um 18 Uhr endet eine Schicht auf den Türmen. Noch bis Mitte September sind die Rettungsschwimmer vor Ort. „Wenn es Notfälle auf der Promenade gibt oder ein Radfahrer stürzt hinter der Düne, dann sind wir oft die ersten Ansprechpartner“, so Baller.

Von Hannes Ewert