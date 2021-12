Hier plant die Stadt Usedom ein neues Wohngebiet 

Usedom

Kommen 2023 in Usedom Häuslebauer zum Zuge? Wenn es nach Holger Groß vom Anklamer Ingenieurbüro Neuhaus & Partner geht, könnten in dem Jahr die ersten Eigenheime im Wohngebiet „Siedlung am Hain“ entstehen. Der neue Entwurf, der im Januar von der Stadtvertretung beschlossen werden soll, sieht hinter dem Traktorenmuseum eine Siedlung mit zwölf Parzellen vor. Die Grundstücksgrößen variieren zwischen 800 und 900 Quadratmeter.

Festgeschrieben werden soll, dass es sich ausschließlich um eine Eigenheimsiedlung handelt und Ferienhäuser demzufolge ausgeschlossen sind. Wenn der Entwurf bestätigt wird, kann laut Groß die Beteiligungsrunde mit den Trägern öffentlicher Belange beginnen. Das Wohngebiet in Verlängerung des Henstedt-Ulzburg-Ringes soll von der Stadt erschlossen, die Grundstücke danach verkauft werden. Laut Bürgermeister Jochen Storrer (UBL) gibt es bereits drei Anmeldungen. „Wenn alles nach Plan läuft, beginnt im kommenden Jahr die Erschließung, so dass 2023 die ersten bauen können“, so Groß.

Von Henrik Nitzsche