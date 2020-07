Hier sind die Usedomer Laufmützen unter Vollmond unterwegs

Ahlbeck

Die Laufmützen Usedom und die Drei Kaiserbäder laden am 1. August zum Moon-Run zwischen den Seebrücken Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin ein. Die LäuferInnen und WalkerInnen sind auf 5- und 10 Kilometer langen Strecken herzlich eingeladen, einen ganz besonderen Lauf zu erleben. „Lasst uns mit Knicklichtern die Promenade der Kaiserbäder noch bunter und leuchtender machen“, erzählt Organisatorin Christina Kämmerer. Alle Einnahmen gehen wie immer an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst „Leuchtturm“ e.V. in Greifswald. Die Anmeldung für den Moon-Run erfolgt ganz einfach vor Ort.

Die Veranstalter bitten darum, dass alle geltenden Hygiene- und Abstandsregeln beachtet und unbedingt eingehalten werden.

Seit Dezember 2014 sammelten die Laufmützen mit ihren verschiedenen Aktionen schon mehr als 72 000 Euro ein. 2017 der vierte

Von Hannes Ewert