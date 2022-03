Koserow

In Sachen zweiter Einkaufsmarkt für Koserow scheint jetzt klar, dass bei der nächsten Gemeindevertretersitzung am 19. April die Standortfrage zugunsten des Areals am Kölpinseer Weg/Inselküche entschieden werden soll. So jedenfalls sieht Bürgermeister René König nach der jüngsten Beratung mit der Bürgerinitiative (die OZ berichtete) die Haltung der deutlichen Mehrheit der Gemeindevertreter.

„Für uns sind auch die Fragen und Zweifel der BI nunmehr ausgeräumt“, bilanziert er die Diskussion. In den nächsten drei Wochen soll dazu auch das endgültige Gutachten des Unternehmens Cima Beratung und Management GmbH Lübeck in Koserow vorliegen; wie vermeldet, wurde der Entwurf bereits von beiden beteiligten Seiten entgegengenommen und ausführlich debattiert.

Er sieht die oben genannte Fläche als klar favorisiert und kurzfristig einzig praktikable Lösung vor. Anschließend sind dann im Rahmen eines projektbezogenen Aufstellungsbeschlusses – zunächst im Bauausschuss – weitere wichtige Fragen zu klären; dazu zählen unter anderem die Optik, Größe und Gestaltung von Markt und Areal, Abstandsregelungen und Schallschutz sowie die Gestaltung der Zufahrt bzw. der Parkflächen.

Das Verfahren soll zielgerichtet angegangen werden

König sieht sich mit der Mehrheit der gewählten Volksvertreter darin einig, dass das entsprechende Verfahren nunmehr energisch und zielgerichtet angegangen werden soll. Zu lange würden Einheimische wie Touristen bereits auf einen zweiten Einkaufsmarkt im Bernsteinbad warten. Man sei in der Pflicht, hier endlich tätig zu werden. „Andere Seebäder sind da längst viel weiter“, so Gemeindevertreter Friedhelm Lietz (SPD).

Von Steffen Adler