Hier soll die neue Fahrradstraße der Gemeinde Heringsdorf verlaufen

In den Kaiserbädern könnte es in Zukunft eine Fahrradstraße zur Entlastung der viel befahrenen Strandpromenade geben. Eine solche empfiehlt der Anklamer Verkehrsplaner Michael Kühn, der im Auftrag der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf ein Radwegekonzept erarbeitet hat. Doch noch sind einige Hürden für diese promenadennahe Umgehung zu nehmen.

Ausgangspunkt für die Überlegungen ist die Tatsache, dass der Radverkehr in den Seebädern Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin in den letzten Jahren stark zugenommen hat, so dass insbesondere die Promenade in der Hochsaison überlastet ist und es so des Öfteren zu Konflikten zwischen Radfahrern und Fußgängern kommt.

Radverkehr in Ahlbeck nimmt zu

Zählungen auf der Promenade in Ahlbeck ergaben eine stetige Zunahme des Radverkehrs von circa 615 000 im Jahr 2015 auf rund 791 000 im Jahr 2018. Da eine Trendumkehr nicht zu erwarten ist, hatte die Heringsdorfer Gemeindevertretung bereits vor fünf Jahren beschlossen, ein Radwegekonzept in Auftrag zu geben. Damit wurde der Anklamer Verkehrsplaner betraut, der im Februar 2020 seinen Abschlussbericht übergab.

Eine Vorgabe der Verwaltung war die Schaffung eines hierarchisch gegliederten Radwegenetzes entsprechend der Nachfrage in Haupt- und Nebennetz. Zudem soll eine Entflechtung von Alltagsradverkehr, Urlauberradverkehr und überregionalem Radverkehr (Radfernwanderer) ermöglicht werden.

Die Goethestraße in Ahlbeck soll nach dem Vorschlag von Verkehrsplaner Michael Kühn zur Fahrradstraße werden. Quelle: Dietmar Pühler

Mittelachse als Bypass für die Promenade

Wie dies gehen kann, erläuterte Kühn kürzlich vor den gemeinsam tagenden Ausschüssen für Tourismus, Ordnung und Verkehr, Bau und Umwelt. „Alle touristischen Radwege führen über die Promenade“, macht der Verkehrsplaner klar. Nimmt man die vielen Sightseeing-Radler dazu, wird deutlich, dass eine Verlagerung des „Durchgangsverkehrs“ dringend geboten ist. „Wir müssen Alternativen suchen“, so Kühn, der in seinem Konzept die sogenannte „ Mittelachse“ als Bypass für die Promenade empfiehlt. „Alle Fernrouten werden dorthin umgelenkt und die Promenade entlastet“, ist er überzeugt.

Diese Mittelachse soll künftig als Fahrradstraße ausgewiesen werden und von Ahlbeck bis Bansin über folgende Straßen führen: Heimstraße, Strandstraße, Schulzenstraße, Rathausgrundstück, Kirchenstraße, Kurstraße – Goethestraße – Grenzstraße beziehungsweise alternativ Kaiserstraße – Friedrichstraße, Delbrückstraße, Platz des Friedens, Seestraße, Kulmstraße, Badstraße, Strandstraße, Maxim-Gorki-Straße, Bergstraße, Waldstraße, Am Buchenpark, Fischerweg.

Per Definition sind Fahrradstraßen dem Fahrradverkehr vorbehalten. Mit Kraftfahrzeugen dürfen sie nur dort benutzt werden, wo dies durch entsprechende Zusatzzeichen erlaubt ist. Es gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und der Radverkehr, der Vorrang behält, darf weder gefährdet noch behindert werden. Darüber hinaus ist in Fahrradstraßen das Nebeneinanderfahren mit Fahrrädern erlaubt. An Kreuzungen gilt rechts vor links, sofern es nicht anders geregelt ist.

Trasse noch nicht auf Machbarkeit untersucht

Zum Konzept gab es geteilte Meinungen. So sieht Karin Erdmann (Vorsitzende Tourismusausschuss) große Probleme auf die Verkehrsteilnehmer in der Kulm- und Badstraße zukommen. „Da ist alles so eng“, sagt sie. Für die vorgeschlagene Route spricht sich Hans-Jürgen Merkle vom Kaiserbäderbündnis aus. „Wenn es der Gesetzesrahmen hergibt, sollten wir es auch machen. Die Autofahrer werden sich dran gewöhnen müssen.“ Unverständnis zeigt der frühere Heringsdorfer Bürgermeister allerdings dafür, dass die Trasse noch nicht auf ihre Machbarkeit untersucht wurde: „Wir kriegen nach fünf Jahren ein Papier vorgelegt, von dem wir nicht wissen, ob es umgesetzt werden kann.“

Kritische Stimmen gab es von Morris Lipkow ( AfD) und Ulf Henze (beide TOV-Ausschuss), die befürchten, dass einheimische Autofahrer durch die Bevorrechtigung des Radverkehrs auf Gemeindestraßen in der Hauptsaison keine Chance mehr haben werden, pünktlich anzukommen. Auf Antrag von Harald Heinz (Kaiserbäderbündnis) wurde die Beschlussvorlage zum Radwegekonzept in die Ausschüsse verwiesen.

Südumfahrung über Kanalstraße

Neben der Mittelachse als Fahrradstraße wurde auch die vom Heringsdorfer Alwin Müller ins Spiel gebrachte Südumfahrung vorgestellt. Diese führt von der L 266 ab Sackkanal über die Kanalstraße, den Bansiner Landweg und den Waldbühnenweg auf Höhe des Bahnhofes wieder auf die L 266. „Der straßenbegleitende Radweg Wolgast–Grenze Polen endet am Sackkanal. Radfahrer, die von anderen Orten Usedoms am Sackkanal ankommen, werden mit einem kleinen Schildchen zur Promenade gewiesen“, beschreibt er den derzeitigen Zustand. Die Südvariante sieht er als Ergänzung zur Mittelachse, die wesentlich zur Entlastung der Promenade beitragen könne.

Deshalb begrüßt es Müller, dass die Verwaltung auf Druck aus den Ausschüssen alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um den frisch sanierten Gehweg an der L 266 zwischen Heringsdorf und Ahlbeck künftig für Radfahrer zu öffnen. Dort wird es zwar keinen kombinierten Geh- und Radweg geben, da die Breite es nicht zulässt, doch hat man eine unkomplizierte Lösung gefunden, indem ein Zusatzschild „Radfahrer frei“ montiert wird. „Damit werden 900 Meter Radweg für eine Südumfahrung freigegeben“, freut sich Müller.

Unterstützung bekommt er von Karin Erdmann: „Die Südtangente ist eine gute Alternative.“ Auch der Umweltausschuss befürwortet laut dessen Vorsitzenden Harald Heinz diese Streckenführung. „Die Mittelvariante über den Kulm zu führen, das wird nichts“, findet er. Stattdessen sollte die Mittelachse über die Liehrstraße, Bülowstraße, Neuhofer Straße und die Lindemannstraße Richtung Bansin geführt werden.

