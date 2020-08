Hier soll in Swinemünde ein neuer Radweg entstehen

Swinemünde

Vor der Sommersaison 2021 soll der Bau weiterer baltischer Radwege in Westpommern abgeschlossen sein. Ein wesentlicher Teil der Velo Baltica-Route soll markiert werden. Der Abschnitt Swinemünde - Misdroy - Łukecin wird derzeit entworfen. Aufgrund der geplanten Industrieinvestitionen am rechten Ufer von Swinemünde ist noch nicht genau bekannt, wann der Abschnitt nach Misdroy fertiggestellt sein wird. Die Gespräche dazu dauern noch.

In den Gemeinden Misdroy, Dziwnów, Rewal und Trzebiatów werden neue Kilometer baltischer Fahrradrouten gebaut. Alle sollen bis zum 15. Juni 2021 fertiggestellt sein. Die Investition wird über sechs Millionen Zloty (1,36 Mio. Euro) kosten. Ein Teil des Geldes kommt von der EU.

„Außerordentlich malerisch, mit Blick auf die Ostsee, in der Nähe der Dünen und durch wunderschöne Kiefernwälder führend: So werden die nächsten Abschnitte der Velo Baltica-Route sein. Trotz der Pandemie geben wir unsere Investitionen nicht auf, weil wir wissen, dass sie eine treibende Kraft für die Wirtschaft und die Unternehmer sind”, sagt Olgierd Geblewicz, Marschall der Woiwodschaft Westpommern.

Die Länge der Velo Baltica-Route in Misdroy wird 2,5 km betragen. Der Abschnitt endet an der Westgrenze von Miedzyzdroje, von wo aus es nur einen Schritt zur Verbindung mit Swinemünde und weiter nach Deutschland ist. Insgesamt ist die Velo Baltica-Route in Westpommern etwa 240 Kilometer lang. Allein in Swinemünde gibt es bald 40 Kilometer Radwege. Hinzu kommen über 100 km Radrouten. Man muss niemanden davon überzeugen, dass Investitionen in Fahrradrouten und -wege erforderlich sind. Nach den neuesten Untersuchungen, die Ende Juli 2020 durchgeführt wurden, lieben es die Polen, mit dem Fahrrad zu reisen. Jeder fünfte Befragte gibt zu, mehr Rad zu fahren als ein Jahr zuvor. 45 Prozent der Polen planen einen Urlaub mit dem Fahrrad, 41 Prozent bevorzugen ein Zweirad gegenüber anderen Transportmitteln.

Von Radek Jagielski