Hier sollen in den Kaiserbädern Parkplätze für Wohnmobile geschaffen werden

Ahlbeck

Auf dem Ahlbecker Grenzparkplatz soll auf einem Teil des Geländes, das viele Jahre lang die Macher der Sandskulpturenausstellung genutzt hatten, ein Parkplatz für Wohnmobile errichtet werden. Die Aussteller der Sandskulpturen mussten zum Jahresende das Areal räumen. Zu den Stellflächen für Wohnmobile könnten Park & Ride-Parkplätze hinzukommen. Im jüngsten Eigenbetriebsausschuss hatte Kurdirektor Thomas Heilmann die Idee vorgestellt.

Bis 2019 hatte die Gemeinde den Grenzparkplatz an einen privaten Betreiber verpachtet. Auf einem Teil des Parkplatzes war auch der Grenzmarkt beheimatet, der inzwischen verschwunden ist. „Jetzt geht es einfach darum, wie wir sinnvoll und ohne großen technischen Aufwand den freien Platz nutzen können“, sagt Mike Golon vom Eigenbetrieb. Für die Idee, Park & Ride-Parkplätze einzurichten, spricht die gute Anbindung an Bus und Bahn. Und Wohnmobile parkten bereits in der Vergangenheit auf dem Gelände.

Die Parkgebühren könnten auf dem Wohnmobil-Stellplatz bei zwei Euro je Stunde und 20 Euro pro Tag liegen. Bei Park & Ride wären es pro Stunde ein Euro, am Tag fünf Euro. „Das sind Vorschläge, die jetzt in den politischen Gremien diskutiert werden“, so Golon.

Die Frage von Johanna Arbeit (Kaiserbäderbündnis), ob der Wohnmobilstellplatz auch mit Anschlüssen für Strom und Wasser ausgerüstet wird, verneinte Ausschussvorsitzender Hans-Jürgen Merkle. „Das werden Stellplätze für Wohnmobile nach der Straßenverkehrsordnung. Sollte das Gelände gewerblich als Wohnmobilstellplatz genutzt werden, müssten der F-Plan geändert und ein B-Plan aufgestellt werden“, so Merkle.

Für das Vorhaben soll die Verwaltung nun eine Beschlussvorlage erarbeiten, über die im Gemeinderat abgestimmt werden kann.

Von Henrik Nitzsche