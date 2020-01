Hier wird der Transporter-Knacker von Usedom dem Haftrichter vorgeführt

Heringsdorf

In Jogginghose, schwarzen, polierten Anzugsschuhen, Kapuzenpulli und Handschellen steht ein 25-Jähriger aus Polen vor dem Amtsgericht Greifswald. Bei ihm zwei Streifenpolizisten und ein Beamter der Kriminalpolizei. Es sind wohl die letzten Momente, die der junge Mann in Freiheit verbringen darf. Er raucht noch eine Zigarette, dann wird er dem Haftrichter vorgeführt. Der Pole steht in dringendem Tatverdacht, auf der Insel Usedom und über die Region hinaus mehrere Transporter von Firmen und Privatleuten geknackt zu haben.

Dem Tatverdächtigen wurden die Handschellen angelegt. Das Amtsgericht verhängte einen Haftbefehl. Quelle: Christopher Gottschalk

Zugriff morgens um 5 Uhr

Am frühen Montagmorgen gegen 5 Uhr fiel den Beamten der junge Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Heringsdorf auf. Er hatte in seinem Fahrzeug zwar kein Diebesgut, aber jede Menge Tatwerkzeug für den Aufbruch von Transportern.

Mann bereits im Dezember festgenommen, aber wieder freigelassen

Der 25-Jährige ist der Polizei bekannt.Bereits in der Nacht zum 1. Dezember des vergangenen Jahres wurden er und ein damals 39 Jahre alter Mann dabei erwischt, als sie einen Transporter in der Stadt Usedom knackten. Schaden: 8000 Euro. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben damals, dass die beiden erwähnten Männer nicht nur für diese Tat, sondern auch für mehr als 20 weitere Pkw-Aufbrüche im Landkreis Vorpommern-Greifswald infrage kommen. Aufgrund fehlender Haftgründe wurden die beiden polnischen Tatverdächtigen auf Weisung des zuständigen Staatsanwaltes der Staatsanwaltschaft Stralsund wieder frei gelassen. Dies sorgte für jede Menge Gesprächsstoff auf der Insel Usedom, da die Aufbrüche danach unvermindert weitergingen.

Unter Betäubungsmitteln und ohne Führerschein unterwegs

Als der 25-Jährige am frühen Montagmorgen festgenommen wurde, stand er zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und konnte keinen Führerschein vorzeigen. Daraufhin wurde der Mann vorläufig festgenommen und im Polizeirevier Heringsdorf vernommen. „Im Zuge der Vernehmung zeigte er sich teilgeständig“, informiert Polizeisprecherin Katrin Kleedehn in Anklam. „Wie viele Taten dem Mann insgesamt zugeordnet werden können, bleibt weiterhin zu ermitteln“, sagt sie.

Haftbefehl in Greifswald erlassen

Der Termin beim Haftrichter endete für den Mann, der im rund 100 Kilometer entfernten Swinemünde wohnt, mit einem Haftbefehl. „Der Sachverhalt ist innerhalb der Staatsanwaltschaft Stralsund von der neu gegründeten Schwerpunktabteilung für bandenmäßige Eigentumskriminalität übernommen worden“, so Kleedehn.

Ermittlungsarbeit wird fortgeführt

Die Ermittler der Polizei gehen wohl davon aus, dass die Aufbrüche mit der Festnahme des 25-Jährigen noch nicht vorbei sind. „Die Arbeit der Ermittlungsgruppe bei der Polizeiinspektion Anklam wird auch weiterhin fortgeführt. So werden weitere Spuren ausgewertet und abgeglichen. Ebenso kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Täter in der Region ähnliche Delikte begehen werden, demzufolge auch in Zukunft zusätzliche Polizeikräfte eingesetzt werden“, erklärt Kleedehn.

Mehr als 200 000 Euro Schaden

Die Ermittlungsakte zu den aufgebrochenen Transportern ist bereits mehrere Zentimeter dick. Die Polizei verzeichnete in der Region bislang 94 Transporteraufbrüche. Es entstand ein Schaden von insgesamt mehr als 200 000 Euro.

Von Hannes Ewert