Hildegard Krause sorgt nachts für die OZ-Zustellung in Zinnowitz

Es sind noch drei Minuten bis 6 Uhr. Und drei Zeitungen liegen noch im Auto von Hildegard Krause – dann hat sie endlich Feierabend. Schnell den Gang einlegen, kurz anfahren, nach ein paar Metern bremsen und aussteigen, Briefkasten bestücken und wieder ins Auto zurück. Dieses Prozedere wiederholt sie in der Nacht mehr als 200 Mal. Wie ein kleiner Wirbelwind fegt die nur 1,50 Meter große Frau ums Auto und steckt im Minutentakt die Zeitungen. Für Hildegard Krause ist die Arbeit an diesem Morgen pünktlich um 6 Uhr beendet. „Geschafft, das war’s für heute“, sagt die 69-Jährige Wolgasterin und schenkt sich einen mitgebrachten Kaffee aus der Thermoskanne ein. Krause arbeitet nämlich als Zustellerin für die OSTSEE-ZEITUNG und an sechs von sieben Tagen in der Woche klingelt bei ihr um kurz nach Mitternacht der Wecker. Die OZ begleitete sie im Rahmen der OZ-Serie „24 Stunden Usedom“ von 5 bis 6 Uhr.

In Wolgast nehmen viele Zusteller die Zeitungen entgegen

Ihre Schicht beginnt kurz vor 2 Uhr an der Metro in Wolgast. „Da kommen auch andere Zusteller hin und nehmen ihre Zeitungspakete entgegen“, sagt sie. Wenn der Laster die gedruckten Zeitungen bringt und alles auf die Wagen verteilt ist, schwirren alle Zusteller in ihre jeweiligen Gebiete aus. Einige Zusteller beliefern die umliegenden Dörfer, andere die Stadt Wolgast. „Eigentlich sind alle mit dem Auto unterwegs, nur ein Kollege fährt durch Wolgast mit dem Handwagen.“ Für Hildegard Kraus sind es an diesem Morgen exakt 258 Exemplare, die in die Briefkästen verteilt werden müssen. Spätestens um 6 Uhr soll die Lieferung erfolgt sein. Zu ihren Gebieten zählen unter anderem Zecherin, Koserow, Mölschow und Zinnowitz. Je nachdem, ob vielleicht jemand krank oder im Urlaub ist.

Wenn sie morgens ihre Runden um die Häuser dreht, dann ist sie meist vollkommen alleine unterwegs. „Jetzt stehen wieder überall Autos von Urlaubsgästen auf den Parkplätzen und der Ort ist gefüllt, aber in der tiefsten Corona-Zeit war es schon ziemlich einsam“, sagt sie. Bei Wind und Wetter fährt sie hinaus, um die Leser mit der druckfrischen Ausgabe zu beliefern. „Privat würde ich wahrscheinlich nicht nachts rausgehen, wenn es regnet, aber dienstlich ist es noch was anderes.“ Als Rentnerin verdient sie sich somit etwas dazu.

Auch bei Wind und Wetter werden die Zeitungen ausgetragen

Dass sie auch bei Regen und Schnee draußen arbeiten muss, kennt sie noch aus ihrem früheren Berufsleben. „Ich arbeitete 30 Jahre lang bei der Post – unter anderem trug ich auch Briefe in Zinnowitz aus.“ Land und Leute kennt sie somit aus dem Effeff. Jede Straße ist sie schon hunderte Mal abgefahren. „Ich habe alte Ruinen verschwinden sehen und an gleicher Stelle entstanden teils schöne Gebäude. Man spürt die Entwicklung einer Gemeinde hautnah.“ Der große Unterschied zu ihrem damaligen Berufsleben: heute arbeitet sie nur in der Nacht.

Um 6 Uhr fährt sie nach Hause. An einen sofortigen Schlaf ist noch nicht zu denken. „Ich trinke noch einen Kaffee, lese die Zeitung und frühstücke. Erst dann lege ich mich hin“, erzählt sie. Gegen Mittag steht sie wieder auf und beginnt ihren eigentlichen Tag. Unter anderem besucht sie gerne ihre Enkelkinder. Ihre Mutter hatte in ihrem Berufsleben einen Trick, um nach der Arbeit noch etwas „runterzukommen“ – sie spielte eine Runde Halma. Am Abend geht es für Kraus gegen 20.30 Uhr ins Bett, bevor es kurz nach 0 Uhr wieder aus dem Bett geht. An den Rhythmus hat sie sich mittlerweile gewöhnt. „An einem Samstagabend – wenn ich eigentlich noch etwas länger aufbleiben will, werden die Augen schon schwer.“ Aber ihr macht es Spaß, jeden Morgen die OZ auszutragen.

Kleine Aufmerksamkeiten hängen an der Tür

Auch wenn sie kaum einen Leser in der Nacht oder am frühen Morgen sieht, bekommt sie dennoch reichlich Feedback. „Zum Osterfest oder auch zu Weihnachten hängen am Briefkasten mal Süßigkeiten oder eine Flasche Wein. Darüber freut sich jeder Zusteller. Und vor zwei Jahren ging es mal für die OZ-Zusteller zu ’Holiday on Ice’ nach Rostock. Das war auch sehr schön.“

Übrigens, ein Sportprogramm braucht die 69-Jährige in ihrer Freizeit nicht. Rund 10 000 Schritte läuft sie in einer Nachtschicht. „Manchmal sind es auch weniger – es kommt immer auf das jeweilige Gebiet an.“

Von Hannes Ewert