Wolgast

Zum großen Kreis der Förderer und Freunde des Wolgaster Tierparks zählen traditionell auch die Mitglieder des Wolgaster Vereins „Old Boys“. Die Biker waren während des jüngsten Tierparkfestes für die kulinarische Versorgung der Besucher mit frischem, selbstgebackenem Kuchen verantwortlich. „Gebacken wurde von den Familien der Mitglieder, die insgesamt 18 Kuchen zur Verfügung stellten“, berichtet Mitglied Toralf Lada.

Den Verkaufserlös in Höhe von 500 Euro übergaben er und Jörg Laube jetzt an Tierparkleiter Mirko Daus, der sich herzlich bedankte. Der Familientierpark investiert fortwährend in seine Anlagen. So wurde erst vor kurzen zum Beispiel ein neues Silberfuchs-Gehege fertiggestellt.

Von Tom Schröter