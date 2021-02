Hilft die Corona-Warn-App dem Landkreis Vorpommern-Greifswald? 

Greifswald

Seit einigen Tagen können sich Besitzer von älteren Smartphones nun auch die Corona-Warn-App herunterladen. Zudem wurde die Anwendung um ein Kontakttagebuch erweitert. Eingeführt wurde die Applikation, die im Auftrag der Bundesregierung entwickelt wurde, um Infektionsketten mit dem Coronavirus besser nachverfolgen zu können und somit auch die Gesundheitsämter zu entlasten. Doch hilft die Warn-App dem Landkreis überhaupt?

Zahlen, wie viele Infektionen mit der Anwendung in Vorpommern-Greifswald bereits nachgewiesen werden konnten, gibt es nicht. Auch gibt es keine Informationen darüber, wie viele Menschen im Kreis die App überhaupt installiert haben. Ende Dezember gab das Robert-Koch-Institut (RKI) bekannt, dass die Warn-App über 24 Millionen Mal heruntergeladen wurde.

Zu wenige Menschen nutzen die App

„Die App hilft definitiv und funktioniert auch, wie wir aus einigen Fällen wissen, bei denen Betroffene persönlich berichtet haben“, sagt Landkreissprecher Achim Froitzheim gegenüber der OZ. „Allerdings haben sich nach unserem Kenntnisstand immer noch nicht so viele Menschen bundesweit angemeldet, wie von den Initiatoren ursprünglich gewünscht.“

Ein ähnliches Bild ergibt sich aus einer nicht repräsentativen Umfrage, die das Institut für Psychologie der Universität Greifswald unter der Leitung von Samuel Tomczyk kurz nach der Einführung im Juni 2020 durchgeführt hat. Von 349 Befragten gab etwa ein Viertel an, eine solche App nutzen zu wollen. 81 Prozent führten im Umfragezeitraum von Mai bis Juli 2020 auf, keine Tracing-App auf ihrem Smartphone installiert zu haben. Gründe dafür waren unter anderem, dass die App von zu wenigen Menschen genutzt wird, um eine Nachverfolgung garantieren zu können oder Sorgen bezüglich der Datensicherheit.

Nichtnutzer der App: Anwendung bringe nichts

In einer bundesweiten Umfrage vom Staatsministerium Baden-Württemberg Ende vergangenen Jahres gaben nur 36 Prozent der etwas mehr als 1000 Befragten an, die Corona-Warn-App überhaupt installiert und aktiviert zu haben. 33 Prozent der Nichtnutzer führten den Grund auf, dass die App nichts bringen würde.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald sieht es differenzierter: „Zusammen mit der Kontaktnachverfolgung und entsprechenden Quarantäne-Maßnahmen trägt die App dazu bei, Risiken besser einschätzen zu können und bei eigener Betroffenheit Gefahren von Menschen im jeweiligen persönlichen Umfeld abzuwenden“, so Achim Froitzheim.

Die App funktioniert via Bluetooth-Signal und baut auf freiwillige Bereitschaft, ein positives Testergebnis in der Anwendung zu teilen, so dass andere Nutzer automatisch gewarnt werden, sollten sie sich über einen längeren Zeitraum in der Nähe aufhalten. Rückschlüsse auf Personendaten oder Standorte erfolgen dabei nicht.

Von Christin Lachmann