Zinnowitz

Wenn sich irgendwo ein Kran in Zinnowitz dreht oder ein Baufahrzeug neues Material für ein Großprojekt anrollt, dann ist Ute Spohler mit ihrer Kamera nicht weit weg. Viele Veränderungen des Ostseebades hält die 67-Jährige im Bild fest. „Für die Chronik des Ostseebades“, sagt sie stolz. Als Vorsitzende der Historischen Gesellschaft verfügt sie mittlerweile über zehntausende Fotos des Ostseebades. Logisch, nicht alle kann sie selbst geschossen haben, aber viele Zinnowitzer haben ihr die Bilder zugetragen. Fotos aus der Neuzeit, der DDR oder auch zu Kriegszeiten schlummern in ihrem Archiv.

„Zinnowitzer Medizingeschichten“ heißt eine derzeitige Ausstellung. Quelle: Hannes Ewert

Schon seit Jahrzehnten beschäftigt sich die Zinnowitzerin mit der Historie des Ortes und ist als Vorsitzende der Historischen Gesellschaft sehr aktiv. Im April feierte diese Ansammlung von geschichtsinteressierten Männern und Frauen ihr 25-jähriges Jubiläum. In Zeiten von Corona sind große Feiern leider nicht möglich, aber die Mitglieder blicken auf ein erfolgreiches Vierteljahrhundert zurück. „Die Historische Gesellschaft zu Seebad Zinnowitz auf Usedom e.V. gibt es seit dem 19. April 1996. Die Idee zur Gründung des Vereins kam von Ingrid Frohreich, die auch heute noch Vereinsmitglied ist. Der erste Vorsitzender war Ulrich Baenz, seine Stellvertreter Albrecht Kohlstock und Werner Kittel, zum Vorstand gehörten weiterhin Ingrid Frohreich, Willy Schulmeister und Yvonne Diedrich“, erzählt sie. Ingrid Frohreich ist heute noch als Schriftführerin für die Gesellschaft aktiv.

Es gibt wohl nur wenige Einwohner von Zinnowitz, die die Geschichte des Ostseebades so gut kennen wie die Mitglieder der Historischen Gesellschaft. Und deswegen ist das Museum oft erster Ansprechpartner für Bauprojekte im Ort, Studierende oder andere Leute, die etwas über die Geschichte ihrer Häuser, Grundstücke oder Straßen wissen wollen.

Ansprechpartner für Bauherren, Doktoranden oder auch Medienvertreter

„Zunehmend sind wir auch Ansprechpartner für die Medien, für Schüler und Studenten und interessierte Leute aus aller Welt geworden. Wir haben bei Diplom- und Doktorarbeiten mitgeholfen und geben Auskunft zu den verschiedensten Fragen, wie zu Baujahren von Häusern für verschiedene Zwecke, Anschriften von Häusern und Personen in der Vergangenheit, zu Familienforschungen, für Arbeitsnachweise usw. An vielen Buchprojekten haben wir mitgearbeitet und einige Bücher selbst geschrieben. Wir haben schon Praktikanten der Universität Greifswald und Studenten aus dem Ausland betreut. Mit ihnen haben wir verschiedene Projekte realisiert. Für verschiedene Rundfunk- und Fernsehproduktionen waren wir ebenfalls schon Ansprechpartner und Mitwirkende“, erzählt sie.

So sah mal eine Badeanstalt in Zinnowitz aus. Davon gab es fünf Stück – für Männer, Frauen und Familien. Quelle: Hannes Ewert

Neue Ausstellungen im Winter geschaffen

Trotz derzeitiger coronabedingter Schließung waren die Mitglieder nicht untätig. „In diesem Winterhalbjahr wurde neue Ausstellungsbereiche geschaffen. In der Eisenbahnabteilung gibt es ein neues Diorama zum V2-Schießzug mit vielen Informationen für die Technik-Fans. In der heimatgeschichtlichen Abteilung ist die Sonderausstellung „Zinnowitzer Medizingeschichte(n)“ neu entstanden. In Vorbereitung ist eine Sonderausstellung „110 Jahre Eisenbahn auf Usedom“, berichtet sie. Für die Zinnowitzer und Gäste lohnt sich ein Blick in das Museum.

Die Räume am Bahnhof sind übrigens seit Juni 2009 in der Hand der Historischen Gesellschaft. „Früher war hier mal eine Gaststätte. Die Räume wurden vollkommen verändert“, erzählt Spohler. Im Jahr 2016 kam die Eisenbahn-Abteilung dazu. „Unser Heimat- und Eisenbahnmuseum ist normalerweise täglich geöffnet und wird ehrenamtlich betreut. Außerdem beschäftigen wir derzeit zwei Leute im Bundesfreiwilligendienst.“ Die sind unter anderem mit dem Archiv beschäftigt.

Dank an die Unterstützer

Einen Dank möchten die Mitglieder der Historischen Gesellschaft an dieser Stelle an die Usedomer Bäderbahn, die Gemeinde und die Kurverwaltung Zinnowitz loswerden. „Auch ein herzliches Dankeschön an die Sparkasse Vorpommern und die vielen Fördermitglieder, die uns immer mit großen oder kleinen Zuwendungen helfen und unser Museum so am Laufen halten.“

Pro Jahr kommen rund 3000 Besucher in die Ausstellungsräume. „Unser Besucherbuch enthält viele interessante Einträge, die meisten davon würdigen unsere Arbeit und hoffen, dass wir weiterhin für die Zinnowitzer und ihre Gäste da sind.“

Von Hannes Ewert