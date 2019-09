Hitziger Auftakt im Leonie-Prozess: „Du bist der letzte Abschaum“

Neubrandenburg

Der Leonie-Prozess am Landgericht Neubrandenburg hat am Dienstag mit wüsten Beleidigungen gegen den Angeklagten und Stiefvater des toten Kindes begonnen. Der leibliche Vater des Mädchens, Oliver E., hat ihm zugerufen: „Du bist feige, zeig dein Gesicht und leg die Maske ab. Du bist der letzte Abschaum!" Dazu ballte er die Fäuste und schlug sie gegeneinander.

David H. war mit Kapuze über dem Kopf und Aktenordner vor dem Gesicht im Saal erschienen.

Anklage ist erschütternde Aufzählung von Gewalt gegen Loew

Der Vorsitzende Richter Jochen Unterlöhner sah sich deswegen gezwungen, die Anwesenden zurechtzuweisen. Er werde weder Zwischenrufe noch Beleidigungen dulden. Wer dagegen verstößt, werde des Saales verwiesen.

Die Staatsanwaltschaft hat danach ihre Anklage gegen David H. verlesen. Ihm wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen in sieben Fällen vorgeworfen. Die Aufzählung der Gewalthandlungen gegen die sechsjährige Leonie war erschütternd. Die Rede ist davon, dass das Kind gegen die Wand geschlagen, in den Bauch getreten und mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Das Kind habe Hirnblutungen und mehrere Knochenbrüche erlitten.

David H. soll Handy der Mutter versteckt haben, damit sie keine Hilfe holt

Obwohl die Kleine sich kurz vor ihrem Tod seltsam verhielt und zunehmend orientierungslos wurde, habe David H. der Mutter verboten, den Notruf zu wählen. Er habe sogar ihr Handy versteckt. Erst als Leonie ins Koma fiel, habe er Hilfe geholt.

Der 28-jährige Stiefvater, der am 12. Januar die Retter informierte, bestreitet eine Schuld. Er gab an, das Mädchen sei eine Treppe hinuntergefallen und an den Folgen gestorben. Auch der kleinere Bruder des Mädchen soll misshandelt worden sein. Ein Urteil wird erst Ende November erwartet.

