Hochwasser-Prognose für MV: Diese Orte auf Usedom werden überflutet

Blau – rund um die Gemeinden Zempin und Koserow ist auf den neuesten Karten der Landesregierung alles dunkelblau. Und das ist kein gutes Zeichen: Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Lung) hat die Notfallpläne für Sturmfluten und Hochwasser aktualisiert. Und das Blau steht für Überflutungen.

Drei Szenarien hat das Land berechnen lassen: Ein Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit, wie es im Schnitt alle 20 Jahre die Küste trifft. In diesem Fall würde zwischen Zempin und Koserow bereits alles unter Wasser stehen. Sowohl am Achterwasser als auch auf der See-Seite. Die Orte selbst wären aber kaum betroffen. Bei Szenario 2, einem Hochwasser mit 200-jähriger Wahrscheinlichkeit, würden die östlichen Wohngebiete Zempin bereits gut einen halben Meter unter Wasser stehen, Damerow sogar komplett – und bis zu einen Meter. Und sollte ein Extremhochwasser die Insel treffen, würde Zempin nahezu komplett in den Fluten versinken. Auch die B 111, die Kurverwaltung und Usedom Tourismus an der Hauptstraße wären massiv betroffen. Ebenso das Best-Western-Hotel „Hansekogge“ und das Hotel „Nautic“.

Alle sechs Jahre muss die Landesregierung ihre Prognosen für Hochwasser und Sturmfluten aktualisieren. So fordert es die Europäische Union. Umweltminister Till Backhaus ( SPD) hat angekündigt, mehr denn je in den Küstenschutz investieren zu wollen.

Rund um den Rostocker Stadthafen soll im Zuge der Planungen für die Bundesgartenschau 2025 ein neues Schutzwall gegen Hochwasser entstehen – bis zu zwei Meter hoch. Ein Millionen-Projekt. In Wismar erarbeitet die Hochschule Bremen aktuell für eine knapp Viertelmillion Euro ein neues Schutzkonzept für die Welterbestadt. Das Projekt soll Musterbeispiel für den Schutz von Küstenstädten werden.

