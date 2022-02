Wolgast

Den Start ins Eheglück haben Julia und Christian Bartels bei strahlendem Sonnenschein vollzogen. Für ihre Hochzeit kehrte das Paar in die Heimat Wolgast zurück, wo sie sich um 11 Uhr im historischen Rathaus das Ja-Wort gaben. Sie waren eines von vier Wolgaster Hochzeitspaaren an diesem Tag.

Die beiden stammen aus Wolgast, wurden dort sogar geboren, leben aber der Arbeit wegen – sie ist Zahnarzthelferin, er Baumaschinenführer – seit 2020 in Bremervörde in Niedersachsen. Für das Datum 22.2.2022 haben sie sich schon vor Jahren entschieden: „Wir sind seit fünf Jahren liiert und haben damals gesagt, wenn wir am 22.2.2022 noch zusammen sind, dann heiraten wir“, erklärt die Braut (25). Das Hochzeitsauto, ihr alter 7er BMW, lenkte der 35-jährige Bräutigam selbst.

Familie und Freunde überraschten das junge Ehepaar vor dem Standesamt mit vielen Luftballons in Herzform und einem Konfettiregen aus roten Herzen. „Wir sind überglücklich, alles passt perfekt“, sagte das Brautpaar.

Von Cornelia Meerkatz