Hochzeit am 22.2.22 oder 2.2.22 auf Usedom? Diese Möglichkeiten gibt es

Zinnowitz

Die gute Nachricht zuerst: Die Insel Usedom bleibt bei Hochzeitspaaren aus ganz Deutschland weiterhin sehr beliebt. Ob aus Sachsen, Berlin, Brandenburg oder Bayern – hunderte Paare zieht es für den wahrscheinlich schönsten Tag im Leben jährlich ans Meer, um sich hier das „Jawort“ zu geben.

Doch nun die schlechte Nachricht: Durch die Corona-Krise und damit einhergehenden Einschränkungen gab es auch in der Hochzeitsbranche immer weniger Verliebte, die sich trauen lassen.

Die einen möchten nicht, dass während der Trauzeremonie Mundschutz getragen wird, andere wiederum möchten mit ihren Verwandten und Bekannten – ob geimpft oder nicht geimpft – ausgelassen feiern. Ein Trend geht deshalb dahin, dass immer mehr Hochzeiten in viel kleinerem Rahmen gefeiert werden.

Usedom Nord: Rückgang auf Einschränkungen zurückzuführen

Im Amt Usedom Nord gaben sich im Vorjahr 117 Paare das Jawort – rund 20 weniger als noch im Jahr davor. In „normalen“ Jahren – also vor der Corona-Pandemie – waren es mehr als 200 Paare.

„Was in der Vorsaison ausgefallen ist, konnte im Sommer nicht mehr aufgeholt werden“, erklärt Standesbeamtin Heike Wagner. Für dieses Jahr gibt es auch schon Voranmeldungen. Bereits ausgebucht ist der 22.2.2022. Verliebte mögen diese Zahlenspiele. Ob die Ehe dann auch ein Leben lang hält, steht auf einem anderen Papier. Platz hat Heike Wagner allerdings noch am 2.2.22.

„Da habe ich erst zwei Anmeldungen – bis zu vier Paare an einem Tag ist die absolute Obergrenze“, sagt sie. Es gibt aber auch schon Anmeldungen für das Jahr 2023. Den Rückgang der Hochzeiten schiebt sie ganz allein auf die Corona-Krise. „Die Gesellschaft möchte am liebsten so feiern, wie es vor der Pandemie möglich war. In der jetzigen Zeit ist das nicht so einfach.“

Wolgast: Am 2.2.22 kann noch geheiratet werden

Im Wolgaster Standesamt wurden im Vorjahr 82 Ehen geschlossen. In „normalen“ Jahren sind es zwischen 110 und 120 Paare, die sich den Bund fürs Leben versprechen. Für dieses Jahr gibt es für beliebte Tage schon ausreichend Anmeldungen. Für den 22.2.2022 gibt es kaum noch eine Chance, vermählt zu werden.

Gute Chancen gibt es aber noch am 2.2.22. Der 20. Februar ist nicht möglich, da er dieses Jahr auf einen Sonntag fällt. In Wolgast stellt sich heraus, dass die Verlobten oft immer spontaner werden, wenn es um das „Jawort“ geht.

Bilder am Strand sind auswärtigen Hochzeitspaaren wichtig

Wie Standesbeamter Tobias Menge vom Amt Usedom Süd berichtet, wurden in seinem Bereich 130 Ehen geschlossen. „Das waren rund 30 Ehen weniger als üblich, da zu Beginn des Jahres schlichtweg die Urlauber fehlten.“ Ein Großteil seiner Hochzeitspaare kommt nicht von der Insel.

„Es geht den Vermählten um die Hochzeit am Meer mit den schönen Bildern am Wasser und am Strand. Für sie ist es etwas ganz Besonderes“, sagt er. Die Absagen stehen alle im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. „Für das Hochzeitspaar war es dann auch noch schwierig, eine Unterkunft zu bekommen. Die Hochzeitsgesellschaften werden manchmal auch immer kleiner“, sagt er.

Hochzeiten werden spontaner und kleiner

Im Vergleich zum Jahr 2019 haben sich in der Gemeinde Heringsdorf 112 Paare weniger das „Jawort“ gegeben. Waren es vor zwei Jahren noch 271 Pärchen, sind es im Vorjahr nur 159.

Der Rückgang geht nicht nur mit der Corona-Krise einher, sondern auch mit personellen Veränderungen innerhalb des Rathauses. Für dieses Jahr gibt es schon 106 Terminanfragen.

„Da sind natürlich noch einige Termine frei aber wenn die Paare einen ganz bestimmten Wunschtermin anvisieren, dann sollten sie schnell sein“, sagt Rathaussprecher Krischan Ritter. Zu den beliebtesten Hochzeitsdaten zählen auch hier der 22.2.22 und der 2.2.22. Am 2. Februar ist noch Platz. Auch in Heringsdorf kommen rund 80 Prozent der Paare von außerhalb.

„Die Paare nehmen noch immer weite Wege auf sich, um hier im Standesamt Heringsdorf heiraten zu können“, so Ritter. Möglich sind Hochzeiten im Standesamt, auf der Seebrücke, am Strand oder auch im Kaminzimmer des Ahlbecker Hofes. Unter all den Heiratswilligen sind auch hier immer mehr dabei, die relativ spontan heiraten möchten.

„Verändert hat sich, dass viele Paare allein oder in ganz kleinem Kreis kommen und somit den Tag auch viel mehr genießen können, da der oftmals hohe Aufwand rund um die Hochzeitsgäste wegfällt. Dazu zählt unter anderem das Organisieren der Unterkunft, verschiedene Zeremonien am Tag der Hochzeit und die unzähligen Fotowünsche“, erklärt Ritter.

Hochzeit auf dem Floating House in Kröslin

Im Amt Lubmin, in welchem in Lubmin und Kröslin geheiratet werden darf, gab es sowohl 2021 als auch 2020 37 Eheschließungen. Für dieses Jahr gibt es bereits 22 Anmeldungen, die Hälfte davon in Kröslin.

Seit dem Sommer 2021 darf auch in der Marina Kröslin geheiratet werden. Die erste Hochzeit auf einem „Floating Event House“ gab es am 28. August. In Lubmin es erst eine Hochzeitsanmeldung für den 22.2.22.

