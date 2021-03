Zinnowitz

Die Insel Usedom gilt unter Hunderten Verliebten aus ganz Deutschlands als Mekka für die Traumhochzeit. Sie kommen auf die Insel, um sich zwischen Ostsee, Achterland und Achterwasser das „Ja“-Wort zu geben. Doch wie sieht die Situation derzeit im Lockdown aus? Die OZ fragte nach, unter welchen Bedingungen geheiratet werden darf.

„Ja, es darf noch geheiratet werden. Die Trauung hat ja auch mit rechtlichen Veränderungen für das Ehepaar zu tun“, erklärt Heike Wagner vom Amt Usedom Nord. Von daher ist eine Reise an die Ostsee aufgrund einer Hochzeit kein touristischer Grund. Während des Lockdowns kamen hin und wieder Paare zum Standesamt, um sich vermählen zu lassen. Die Zahl befindet sich allerdings im unteren einstelligen Bereich. Aber es gibt Bedingungen, die derzeit an eine Hochzeit geknüpft sind.

Maximal zehn Personen im Standesamt

„Im Standesamt dürfen sich laut der aktuellen Landesverordnung während der Trauung maximal nur zehn Personen aufhalten – darin bin ich als Standesbeamtin schon eingeschlossen. Diese Regelung hängt mit der Raumgröße zusammen“, sagt Wagner. Während der Zeremonie gilt Maskenpflicht für alle Anwesenden – bis auf dem Brautpaar und der Standesbeamtin. „Im ausreichenden Abstand wird die Trauung vollzogen“, erklärt sie.

Kontaktverfolgung mit der Luca-App

Um die Kontakte im Standesamt konkret nachzuvollziehen, nutzt das Amt Usedom Nord die „Luca-App“. Ob Bauamt, Kämmerei, Vorzimmer der Amtsleiterin oder Standesamt – überall müssen sich die Besucher mit einem QR-Code „einchecken“. Im Fall einer Corona-Infektion kann das Gesundheitsamt anhand der verschlüsselt übersandten Daten sofort nachvollziehen, wer dort war. „Dieses Verfahren nutzen wir auch bei einer Hochzeit“, so Wagner.

Viele Hochzeiten von 2020 nach 2021 verschoben

Rund 60 Anmeldungen nahm die Standesbeamtin für dieses Jahr schon entgegen. Darunter fallen auch Anmeldungen von geplanten Eheschließungen aus dem vergangenen Jahr, die aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht stattfinden konnten. Die Saison beginnt auf der Insel für gewöhnlich im Mai und endet im Oktober.

„Wir hoffen noch, dass es irgendwann richtig losgeht mit der Saison – mit anschließender Familienfeier für die Gäste. Aber ehrlicherweise weiß ich gerade nicht, worauf ich meine Hoffnung stützen soll“, so Wagner und denkt an die steigenden Infektionszahlen. Im Vorjahr sagten trotz einiger Einschränkungen im Amt Usedom Nord 139 Paare „Ja“ zueinander, im Jahr davor waren es 165. Den Höchststand gab es im Jahr 2018 mit 209 Hochzeiten.

Zahlenspiele sind besonders beliebt

Heike Wagner betont, dass in diesem Jahr viele Paare zu Zahlenspielen in ihrem Hochzeitsdatum neigen. Unter anderem sind Tage am 21. des Monats beliebt. „Am 21.12.21 hab ich noch keine Termine“, sagt sie. Ausgebucht ist allerdings jetzt schon ein Termin für das Jahr 2022. „Der 22. Februar 2022 ist schon komplett vergeben.“ Alle Anfragen an diesem Tag kamen von Auswärtigen.

Dürfen Hochzeitspaare auf Usedom schlafen?

„Ja, natürlich“, sagt Krister Hennige, Geschäftsführer der Vineta-Hotels in Zempin und Zinnowitz. „Es handelt sich um einen amtlichen Termin ohne Feier“, sagt er. Einige Hotels auf der Insel haben für Dienstreisende, Handwerker, Angehörige von Reha-Patienten oder auch Geschäftsleute geöffnet, da diese auch eine Bleibe brauchen. Hennige hofft, dass die Hochzeitssaison spätestens im Wonnemonat Mai mit sinnvollen Hygiene- und Nachverfolgungskonzepten starten kann.

Eine Nacht dürfen Paare und Trauzeugen hier schlafen

So sieht es auch die Landesverordnung vor. Die Trauzeugen reisen aus „moralischen Verpflichtungen“ auf die Insel, um die Hochzeit zu begleiten. Paare und Trauzeugen, die eine längere Reise auf sich nehmen, dürfen eine Nacht hier schlafen.

Amt Süd erwartet bis zu 180 Hochzeiten in diesem Jahr

Im Amt Usedom Süd entspricht das Niveau der Anmeldungen etwa dem Vorjahr. „Im März sind nicht viele Trauungen“, sagt Standesbeamter Tobias Menge. Derzeit kann man nur im Trauraum in Koserow und im Rathaus Usedom heiraten. „Unsere Außenstellen in den Salzhütten Koserow und im Schloss Stolpe gehen erst im Mai an den Start“, sagt er.

Von den sechs bislang stattgefundenen Hochzeiten kamen fünf Paare von der Insel Usedom. Zwischen 160 und 180 Hochzeiten erwartet der Standesbeamte dieses Jahr.

Von Hannes Ewert