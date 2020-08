Wolgast/Odelzhausen

8.8.1980: Sie sind beide 18, Lehrlinge. Für die geplante Hochzeit ist das Geld knapp. Der Schwiegervater springt ein. Eine Hochzeitskutsche soll es sein, möglichst weiß. Er findet sie. Und so fahren Gina und Dietmar Klank vor 40 Jahren mit einer weißen Kutsche vor das Wolgaster Rathaus, um sich im Standesamt vermählen zu lassen. An den Zügeln der Kutsche sitzt Fritz Kruse.

40 Jahre später, wieder rollt eine weiße Kutsche auf den Wolgaster Rathausplatz. Hinten sitzen Gina und Dietmar Klank, vorne an den Zügeln ist es wieder ein Kruse. Diesmal sitzt Karsten Kruse auf dem Kutschbock, der Sohn von Fritz Kruse. Und wie es der Zufall so will, sind und waren Vater und Sohn jeweils 61 Jahre alt, als sie die Klanks chauffierten.

Die Jubilare genießen die Fahrt in der original Landauer Kutsche, Baujahr um 1900, die restauriert und von zwei rassigen Mecklenburger Warmblütern gezogen wird. „Die Kutsche war damals der Höhepunkt unserer Hochzeit. Dass das nach 40 Jahren alles wieder so geklappt hat, können wir kaum glauben“, sagt Gina Klank und strahlt mit der Sonne.

Hochzeit mit 18 Jahren

Geboren ist sie in Greifswald, aufgewachsen in Groß Ernsthof, zur Schule gegangen in Wolgast. Vorpommern ist ihre Heimat und deshalb hatten sich die jungen Leute vor 40 Jahren entschieden, auch hier zu heiraten. Ihren Mann hat sie in Bitterfeld kennengelernt – sie trafen sich während ihrer Berufsausbildung mit Abitur als Chemiefacharbeiter. „Ich war 16, sie 17 – und mit 18 haben wir schon geheiratet“, sagt Dietmar Klank, dessen weißes Hemd mit roter Krawatte perfekt zur mit rotem Samt gepolsterten offenen Kutsche passt.

Damals feierten sie im Wolgaster Kulturhaus „Vier Jahreszeiten“, diesmal soll es ein schickes Abendessen in der ersten Reihe in den Kaiserbädern werden. Ihre Tochter ist nicht dabei. „Das war sie auch vor 40 Jahren nicht“, meint Klank und lacht. Er arbeitete später als Chemiker, sie als Historikerin. Inzwischen haben beide eine Firma.

Firma in Bayern

Er erklärt das so: „Eine Vorpommersche und ein Sachsen-Anhaltiner haben in Bayern eine Firma gekauft.“ Sie haben 35 Beschäftigte und kümmern sich um den Vertrieb von Laborgeräten. Seit 15 Jahren leben sie in Odelzhausen, einem Ort zwischen Augsburg und München.

Zur Rubinhochzeit musste es Wolgast mit der Kutsche sein. Sie recherchierten im Netz und fanden Karsten Kruse. „Dass es der Sohn von unserem damaligen Kutscher ist, damit hätte ich nicht gerechnet“, meint die 58-Jährige, die mit ihrem Mann mindestens einmal im Jahr auf Usedom und in Wolgast ist.

Kruse, der seit 1997 als Hobby die Kutschfahrten anbietet, hatte schon einige Paare in seinem Wagen, die bereits sein Vater gefahren hat. „Die Runde heute durch Wolgast nach genau 40 Jahren ist aber schon was Besonderes“, sagt Kruse, der mit grauem Anzug sowie Zylinder und weißen Handschuhen perfekt zur märchenhaften Rubinhochzeit passt.

Ein Schmuckset aus Rubin

Geschenkt haben sich die Jubilare nicht nur die Kutsche, nein, für die gebürtige Vorpommerin gab es vom Gatten ein Schmuckset aus Rubin. Für ihn hatte sie ein Meteoritenstück. „Damit die Liebe wie der Meteorit unendlich lange hält“, sagt Dietmar Klank. Mitunter werden die Hochzeitstage bei dem Paar etwas ungewöhnlich gefeiert.

Beispielsweise der 8. – es war ein Sonntag, der 8.8.1988. Gefeiert wurde bereits am Samstag. „Die Gäste wurden eingeladen, um mit uns genau um 15.52 Uhr anzustoßen“, erzählt der zwischen Bitterfeld und Halle aufgewachsene 58-Jährige. Die Aufklärung: Von da an waren es noch acht Stunden und acht Minuten bis zum 8.8.1988.

„Er ist eben Physiker und hat es mit den Zahlen“, meint seine Frau, während Karsten Kruse auf dem Bock das Kommando gibt. Sie wollen zum Hafen. „In zehn Jahren sind wir wieder hier“, sagt Dietmar Klank, winkt und lehnt sich zufrieden zurück – wahrscheinlich so wie vor 40 Jahren auch.

Von Henrik Nitzsche