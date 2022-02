Heiraten an besonderem Datum - Hochzeiten am 22.2.2022 auf Usedom begehrt: „So ein Datum kommt so schnell nicht wieder“

Viele Paare geben sich kommenden Dienstag auf Usedom und Umgebung das „Ja“-Wort. Das Datum 22.02.2022 kann man sich leicht merken. Auch Julia Schlutt und Christian Bartels werden in Wolgast den Tag ihres Lebens feiern – der Plan für den Tag steht. In einem Standesamt können Kurzentschlossene sogar jetzt noch einen Termin ergattern.