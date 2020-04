Greifswald

Der Pick-up von Stadtförster Bent Knoll wirbelt beim Durchfahren der Steffenshäger Heide derart Staub auf, dass der Wirtschaftsweg hinter einer dichten Wolke verschwindet. Es herrscht extreme Trockenheit. „Wir haben jetzt Waldbrandwarnstufe 4, für unseren Bereich die höchstmögliche“, sagt Knoll mit Sorgenfalten auf der Stirn. Für die Region zwischen Wolgast, Ueckermünde, Penkun und der Friedländer Wiese im Landkreis Vorpommern Greifswald gilt sogar die Stufe 5. Der letzte Niederschlag? Schulterzucken. „Das ist Wochen her. Und selbst das war kein Regen, nur ein bisschen Niesel“, sagt er. Ein Funken reiche und die Kulturen gehen in Flammen auf. Dieses Szenario will sich kein Förster vorstellen. Deshalb appellieren Bent Knoll und Universitätsförster Wolfgang von Diest unisono an alle Spaziergänger, Vorsicht walten zu lassen und jedes Risiko eines Brandes zu vermeiden.

Müllmenge hat sich verdreifacht

„Ich habe wohl noch nie so viele Menschen in den Wäldern gesehen wie jetzt in der Corona-Krise“, sagt Bent Knoll. Von Diest bestätigt das: „Es ist toll, dass die Leute den Wald als Erholungsort wieder zunehmend für sich entdecken und sauerstoffhaltige Luft tanken. Darüber freuen wir uns“, denkt er ähnlich wie Knoll. In Zeiten von Waldbrandgefahr habe dies zudem den Vorteil, „dass viele Augen mehr sehen als wenige Augen.“ Allerdings beobachtet Bent Knoll leider auch negative Auswirkungen der Ausflüge: „Die Leute kippen zurzeit auch unglaublich viel Unrat in den Wald. Die Müllmenge hat sich ungefähr verdreifacht gegenüber anderen Jahren“, kritisiert er. Jede Woche holten seine drei Mitarbeiter alte Schränke, Reifen, Farbeimer, Autoteile und sonstige Abfälle aus dem Stadtforst. Auch Grünschnitt lande massenweise im Forst. „Besonders stark betroffen sind die Bestände bei Gristow, Petershagen und Sanz“, berichtet er und fügt hinzu: „Meine Forstleute sind langsam ungehalten und fühlen sich missbraucht. Denn ihre Aufgaben sind eigentlich ganz andere“, so Knoll.

Asbestplatten bei Potthagen

Wolfgang von Diest spricht ebenfalls Klartext: „Es gibt Umweltschweine, die ohne Rücksicht ihren Müll abkippen, obwohl die Wertstoffhöfe geöffnet haben“, sagt der Referatsleiter für Körperschaftshaushalt und Forstverwaltung der Universität Greifswald, zuständig unter anderem für für 3200 Hektar Forst. Gerade wieder habe eine Bürgerin im Revier Potthagen einen großen Berg Asbestplatten entdeckt und gemeldet. „Wer so etwas in den Wald bringt, legt asoziales Verhalten auf Kosten der Allgemeinheit an den Tag“, verurteilt von Diest derlei Tun. Dabei nähmen die Umweltfrevler sogar oft große Mühen auf sich. Dann nämlich, wenn sie an schwer zugänglichen Stellen ihren Unrat abkippten.

Kulturen im Dürrestress

Damit der Berg nicht größer werde, was oft der Fall sei, wenn erst mal irgendwo etwas liege, organisieren die Förster möglichst zeitnah eine Beräumung. Dabei stehen sie gerade jetzt vor ganz anderen Herausforderungen. Bent Knoll ließ seit Januar etwas mehr als 6000 Festmeter Holz schlagen. Der Verkauf bereite ihm Sorge. „Die Produktion läuft nicht. Der Export hängt wegen der Corona-Krise in den Seilen.“ Das habe Einnahmeverluste für den städtischen Forstbetrieb, der rund 1500 Hektar bewirtschaftet, zur Folge. Zudem befänden sich viele Kulturen im Dürrestress. „Die Fichte pfeift auf dem letzten Loch, leidet extrem. Auch die Buche sieht sehr schlecht aus. Nach zwei trockenen Jahren scheint es, als wenn jetzt das dritte folgt.“ Das sei für viele Baumarten regelrecht dramatisch und mache Bestrebungen großer Aufforstungen zunichte.

Viele Gräben im Greifswalder Stadtforst sind knochentrocken. Quelle: Petra Hase

Aufforstung mit Weißtannen und Stieleichen

Im Herbst konnte Knoll mit Lohnunternehmen wie vorgesehen rund 15 Hektar neu bepflanzen. „Doch meine geplante Frühjahrsaufforstung habe ich abgesagt“, so der Stadtförster. Lediglich ein Hektar im Dammbruch soll jetzt noch mit Weißtannen bestückt werden. Die könne er notfalls gießen, sollte die Trockenheit in den kommenden Wochen anhalten. Bei großen Flächen hingegen sei das nicht zu leisten.

„Die Grundwasserspeicher sind nach den trockenen Jahren 2018/19 noch lange nicht aufgefüllt. Uns treibt große Angst um unsere Kulturen um“, bestätigt auch Wolfgang von Diest. „Nur auf Grundmoränenstandorten, die im Gegensatz zu Sandstandorten mehr Lehm aufweisen, sieht es ganz gut aus. Da sind die Gräben noch gefüllt“, verdeutlicht er. Deshalb sei geplant, in den nächsten Tagen eine Fläche von vier oder fünf Hektar bei Grubenhagen mit Stieleiche zu bepflanzen. „Die hat Pfahlwurzeln und kommt in dem Bereich, der zur Staunässe neigt, gut klar“, so von Diest. Im Herbst sei eine etwa gleich große Fläche aufgeforstet worden. Unterm Strich hofft er ebenso wie Bent Knoll auf das erlösende Nass – nicht nur für die Kulturen im Wald, sondern auch für die Landwirtschaft.

Von Petra Hase