Hoffest und Halloweenpartys – das ist am Wochenende auf Usedom und in Wolgast los

Krummin/Zinnowitz/Wolgast/Heringsdorf/Trassenheide

„Regionalität und Bio pur“ heißt es am dritten Wochenende der Wildwochen auf der Insel Usedom. Dazu wird am Sonnabend von 11 bis 17 Uhr zu einem Wild(en) Hoffest auf dem Gelände der neu erbauten Fleischerei „Usedomer Wild“ in Krummin eingeladen. Dank der Unterstützung durch den Elisenpark Greifswald werden nicht nur Spitzenprodukte aus der Region angeboten, sondern mit „Theo, der Zauberkleks“ gibt es erstmals ein Familienprogramm. Theo, der große Zauberklecks wandert mit den Kindern in den Zauberwald, lädt sie ein zu einer geheimnisvollen Glühwürmchen-Traumreise, zum Waldrätseln und Basteln und unternimmt zum Abschluss des Tages, begleitet von der Freiwilligen Feuerwehr Sauzin, eine Laternen-Polonaise durch den Ort.

Familie Fröhlich von der Wildfleischerei bereitet Wildschwein am Spieß, Wild-Gulasch und -Bratwürste sowie weitere leckere Fleisch- und Wurstprodukte zu, die natürlich probiert und gekauft werden können. Regionale Spitzenprodukte sind im Angebot. Die Palette reicht von Freiland-Eiern über Geflügelfleisch bis hin zu Bio-Obst und Gemüse sowie Kaffee-Spezialitäten. Umrahmt wird der Tag mit Live-Musik von den Wolgaster Jagdhornbläsern, „Superfly“ mit Hipp Hopp und „De Pausenklöner“ aus Anklam. Beim Besuch des Hoffestes gilt die 3G-Regel.

Halloweenparty in Wolgast

Am Sonnabend sind alle Freunde toller Halloweenpartys in die Wolgaster Turnhalle in der Baustraße eingeladen. Ab 19 Uhr beginnt hier das gruslige Treiben. Mit dabei ist Ostseewelle-Party-DJ Alex Stuth. Karten für den gespenstigen Abend gibt es bei Reservix und in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Veranstaltet wird der Abend von Max Kirschstein und seinem Team.

Wer schnitzt den schönsten Kürbiskopf?

Zum Gruseln schön: In Trassenheide sind schon am Freitag geschickte Hände gefragt. Im Haus des Gastes wird von 16 bis 17.30 Uhr an kleinen und großen Kürbissen herumgeschnitzt, damit der schönste Halloween-Kürbis entsteht. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb muss sich angemeldet werden. Unkostenbeitrag: 5 Euro pro Kürbis. Schon jetzt können sich die Teilnehmer ihren Kürbis vorab reservieren auf der Internetseite www.trassenheide.de/tickets.

Tolle verzierte Kürbisse sind ein Muss für alle Halloweenpartys, auch für die in Wolgast. Quelle: privat

Am Sonntag, den 31. Oktober steigt dann im Haus des Gastes Trassenheide von 16 bis 18 Uhr die große Halloweenparty für die ganze Familie mit einem Kinderprogramm zum Gruseln und Lillis Halloweenreise ins Zauberland. Vom Hexensuppe kochen bis hin zur Hexenhochzeit kommt hier jeder auf seinen Spaß. „Süßes – sonst gibt’s Saures“ lautet das Motto des Abends. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb ist auch hier eine Anmeldung zwingend erforderlich!

„Zwei Männer ganz nackt“ im Theater

Die Vorpommersche Landesbühne lädt am Wochenende zu zwei Vorstellungen ein. Am Sonnabend steht im Theater Anklam um 19.30 Uhr „Das Ende vom Geld“ auf dem Spielplan. Die Welt des Geldes trifft sich zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Als der Kongress beendet ist, bricht die Netzverbindung ab, die Handy-Akkus geben auf und zu allem Überfluss ist Davos eingeschneit. Aus genervtem Warten wird zunehmend Angst. Im Gelben Theater „Die Blechbüchse“ in Zinnowitz heißt es ebenfalls am Sonnabend „Zwei Männer ganz nackt“. Kramer ist erfolgreicher Anwalt, glücklich verheiratet. Alles ist perfekt, bis er eines Tages neben seinem Kollegen aufwacht – splitternackt, doch auch der kann sich nicht erklären, warum er hier ist. Als dann plötzlich Kramers Frau nach Hause kommt und die beiden beim scheinbaren Schäferstündchen erwischt, ist die Verwirrung perfekt.

Kino im Kaiserbädersaal

Riesigen Spaß werden Kinder am Sonnabend im Kaiserbädersaal in Heringsdorf haben, wenn im Halloween-Kino um 15 Uhr „Hotel Transsilvanien 3“ gezeigt wird. Der Eintritt beträgt 6 Euro. Richtig gruselig wird es im Film „Conjuring 3“, der 20 Uhr für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre über die Leinwand flimmert. Der Eintritt beträgt 8 Euro. Tickets gibt es online auf kaiserhof-kino.de, an der Rezeption oder jeweils eine halbe Stunde vor Filmbeginn an der Kasse am Einlass.

Rundgang durch St. Gertrud

Am Sonntag ist die St. Gertrud-Kapelle auf dem Alten Friedhof an der Wolgaster Feldstraße von 11 bis 15 Uhr für interessierte Besucher geöffnet. Mitglieder des Fördervereins bieten Führungen durch den Sakralbau an, wobei kleine Gruppen sogar den beeindruckenden Dachboden der Kapelle erkunden können. Zur Stärkung gibt es für die Gäste mit speziellem Teig gebackene Reformationsbrötchen sowie Getränke.

Von Cornelia Meerkatz