Groß Ernsthof

Hähnchen und Putenfleisch in allen Variationen sowie selbst gemachter Eierlikör nach einem alten Familienrezept – das sind die Renner im Hofladen von Egbert und Simone Labahn. Die Kunden kommen nicht nur aus dem nahen Wolgast, von der Insel Usedom und aus Greifswald, sondern mittlerweile aus ganz Deutschland. „Kinder, die bei ihren Eltern zu Besuch sind oder umgekehrt, nehmen oft Produkte aus unserem Laden mit“, berichtet Simone Labahn. Sogar in Frankreich wohnen Kunden. Das Credo der Labahns sind Frische und das Tierwohl.

Und das aus gutem Grund: Sämtliche Hähnchen, Legehennen und Puten sind mit der Hand aufgezogen worden, wurden von den Labahns und ihren vier Mitarbeitern geschlachtet, zerlegt, verarbeitet und verpackt. Mehr Bio geht nicht, auch wenn das Paar aus Groß Ernsthof auf das Biosiegel verzichtet. „Wir betreiben eine zertifizierte landwirtschaftliche Geflügelhaltung, die Tiere sind draußen, haben viel Licht und also nichts Industrielles“, betont Egbert Labahn. „Alle Produkte, die wir verkaufen, sind ganz frisch und ich kann jedem Kunden sagen, wann das Tier geschlachtet wurde und bis wann es zu verbrauchen ist“, ergänzt Ehefrau Simone.

Anzeige

1994 wurde der Hofladen in Betrieb genommen

Der 59-Jährige ist sozusagen über die Hobbyschiene zur landwirtschaftlichen Geflügelhaltung gekommen, denn eigentlich war eine Beamtenlaufbahn angedacht. Doch Geflügel wurde in der Familie schon immer gehalten. „Und als 1994 die Möglichkeit bestand, den heruntergekommenen Hof in Groß Ernsthof zu übernehmen, haben wir die Chance beim Schopf gepackt“, erzählt er.

Weitere OZ+ Artikel

Chef schmeckt Geflügelsalat persönlich ab

Von Anfang an habe der Hofladen viel Zuspruch in der Bevölkerung gefunden. Eier und Hähnchen hätten reißend Absatz gefunden. „Die Leute wollen zunehmend was Frisches und Regionales, besonders nach den Fleischskandalen. Wir zerlegen die Hähnchen und Puten, es gibt Keulen, Bruststücke, Schnitzel, Steaks und Flügelchen. Wir marinieren viel selbst, sodass gerade jetzt zur Grillsaison auch immer genügend Fleisch im Angebot ist. Und wir bieten auch Puten und Hähnchen zum Grillen auf dem Spieß an“, schildert Simone Labahn. Zum Schulanfang vor wenigen Wochen hätten das zahlreiche Kunden gewollt. „Und wir stellen unseren fruchtigen und pikanten Geflügelsalat selbst her“, betont Egbert Labahn. Dann verrät er noch ein Geheimnis: Der Chef persönlich schmeckt ab – mit einem großen Löffel.

EC-Karte für den Eierautomaten

Berühmt wurden die Labahns in der Region, als sie ihren Eierautomaten vor dem Hoftor in Betrieb nahmen. 24 Stunden am Tag, also rund um die Uhr, können seitdem Kunden frische Eier dort kaufen. Ruckzuck hatte sich die Neuanschaffung herumgesprochen. „Seitdem fülle ich mehrmals wöchentlich den Automaten auf“, sagt Simone. Der Gatte unterdessen plant eine Modernisierung der Technik: „Wir rüsten ihn in den kommenden Wochen um, damit nicht nur mit Bargeld bezahlt werden kann, sondern auch mit EC-Karte“, sagt er und strahlt.

Bereits neu gebaut wurde vor zweieinhalb Jahren das Gebäude des Hofladens. Jetzt ist alles klimatisiert und mit moderner Technik versehen, die sämtlichen Hygienevorschriften gerecht wird. Dennoch: Auch die Labahns mussten in der Corona-Krise sozusagen Federn lassen. „Wir hatten unseren Hofladen mehrere Wochen ganz geschlossen. Wir haben unseren Geflügelbestand reduziert, denn die Kundschaft fehlte, sowohl beim Fleisch als auch bei den Eiern.“

Lange Schlange am Mittwoch

Nun ist die Nachfrage wieder da und der Geflügelbestand wieder aufgestockt. Jetzt, mit der Maskenpflicht, haben sie einen guten Rhythmus gefunden. Immer nur ein Kunde darf den Laden betreten. „Die Leute stört das nicht, sie warten auf dem Hof mit Abstand schön in einer Reihe“, sagt die Geflügelexpertin.

Mittwochs gibt es dann immer eine lange Schlange. „Wir haben montags und dienstags geschlossen, da wird geschlachtet, zerlegt und verpackt. Am Mittwoch ist dann immer Großkampftag“, sagt Simone Labahn und muss lachen. „Wir haben aber genügend Fleisch für die ganze Woche im Angebot, niemand muss Sorge haben“, meint sie. Abgeschafft wurde dagegen die Belieferung von Hotels auf Usedom sowie die Eierbelieferung an Privathaushalte. „Unsere Produkte bieten wir im Hofladen an, der ist gut erreichbar, da kann jeder vorbeikommen“, ist jetzt ihre Devise.

Familienrezept für Eierlikör

Neben den frischen Eiern im Automaten ist inzwischen noch ein ganz besonderes Angebot zum Renner geworden: Eierlikör, selbst hergestellt von Simone Labahn nach einem alten Familienrezept. Gearbeitet wird nur mit Eigelb. Die Abnehmer kommen aus ganz Deutschland, „wir liefern aber auch bis nach Frankreich“, erklärt eine stolze Eierlikör-Produzentin.

Von Cornelia Meerkatz